Не только турели: Игнат объяснил, благодаря чему увеличилось количество сбитых реактивных "Шахедов"

Украина увеличила количество сбитых реактивных "Шахедов" благодаря комплексной работе различных средств противовоздушной обороны. Российские БПЛА также уничтожаются автоматизированными турелями, однако их вклад пока остается ограниченным.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил, что важную роль в борьбе с реактивными беспилотниками также играют дроны-перехватчики, авиация и средства РЭБ.

Турели дают лишь часть результата

Игнат подтвердил, что эффективность уничтожения реактивных "Шахедов" возросла, но связывать это исключительно с работой автоматизированных турелей не стоит.

"Не благодаря этому. О турелях было объявлено, что они работают. Процент сбитых довольно невысок, потому что это нужно масштабировать. Турель – это объектное прикрытие, где-то на подступах к защищаемому объекту", – пояснил он.

Начальник службы по связям с общественностью командования добавил, что автоматизированная турель является лишь одним из компонентов комплексной системы ПВО. Она оснащена пулеметом и при благоприятных погодных условиях может поражать цели на расстоянии около километра, если дрон попадает в зону её эффективной работы.

По его словам, такие турели устанавливают не только в Киеве, но и в других городах. Они дополняют другие средства противовоздушной обороны и работают в составе единой системы.

"Некоторую долю сбили турели, до 10%, условно говоря. Дроны-перехватчики могут сбить ещё 20%, авиация — 30–40%, плюс работают системы РЭБ. Вся комплексная система ПВО дает результат", – подытожил Игнат.

Напомним, украинские пограничники уже используют автоматизированные турели с искусственным интеллектом для уничтожения российских беспилотников. Система самостоятельно захватывает и сопровождает воздушную цель, а оператору остается выбрать тип вооружения и открыть огонь.

Как писал OBOZ.UA, Россия может усилить массированные удары по Украине зимой 2026–2027 годов, чтобы заставить Киев согласиться на капитуляцию. Именно поэтому Кремль делает ставку на одновременное использование баллистических ракет и большого количества реактивных дронов.