Не только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФ

В оккупированных Олешках Херсонской области с 4:00 утра 27 октября должен начаться режим тишины для проведения масштабной гуманитарной операции. Итоговое соглашение стало результатом длительных переговоров делегаций обоих государств под координацией первой леди США Мелании Трамп.

Режим тишины будет действовать не только непосредственно в районе Олешек, но и на всех прилегающих территориях. О деталях договоренностей рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии "Голосу Америки".

Ключевые условия соглашения

Документ включает несколько принципиальных пунктов: введение режима тишины на время проведения операции, доставку гуманитарного груза для жителей Олешек, техническое разминирование и обеспечение свободного выезда гражданского населения из города.

География и этапы режима тишины

Лубинец подчеркнул, что прекращение огня распространится за пределы одного населенного пункта. Режим тишины будет действовать не только непосредственно в районе Олешек, но и на всех прилегающих территориях, через которые пройдут логистические маршруты гуманитарной операции.

Гуманитарную акцию планируют провести в несколько этапов, каждый из которых займет от одного до нескольких дней. Украинская сторона намерена информировать о результатах по мере их достижения.

Он также добавил, что граждане смогут самостоятельно выбирать направление для выезда, а ключевая цель первого этапа – дать безопасную возможность покинуть город.

Олешки Херсонской области. Источник: deepstatemap

Напомним, 23 октября в Белом доме заявили, что Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках Херсонской области, которое должно вступить в силу 29 октября. Перемирие призвано обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку к эвакуации гражданских. Договоренности достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которая вместе со своим представителем работала с руководством обеих стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Олешки на Херсонщине люди едят траву, в частности портулак, чтобы выжить в ужасных условиях российской оккупации. Приближение зимы и угроза не только голода, но и холода усугубляют гуманитарный кризис.