Не пережив боевых действий: подтвердилась информация о смерти брата экс-советника ОП Подоляка, который воевал против Украины. Фото

Старший брат бывшего советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Владимир Подоляк, погиб во время войны на стороне России. Согласно документам, он получил внутричерепную травму в результате военных действий на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает OSINT-проект Killed in Ukraine (KIU), который идентифицирует российских военных, погибших в войне против Украины. Новые подробности стали известны после анализа утечки данных Росстата.

О смерти Владимира Подоляка стало известно еще в 2024 году. В июне того года OSINT-проект Killed in Ukraine сообщил об обнаружении его могилы. На кресте была указана дата смерти – 19 мая 2024 года.

Данные из утечки Росстата содержат информацию о медицинском свидетельстве о смерти Подоляка. В документе указано, что он умер в возрасте 59 лет, а непосредственной причиной смерти стала неопределенная внутричерепная травма. Первичной причиной указаны повреждения, полученные в результате неопределенных военных действий (код Y36.2).

Свидетельство о смерти. Источник: Аккаунт в Х OSINT-проекта Killed in Ukraine (KIU). Развернуть

Согласно опубликованным сведениям, местом смерти указана Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области. В документах также указано, что Владимир Подоляк проживал в Москве.

Свидетельство о смерти. Источник: Аккаунт в Х OSINT-проекта Killed in Ukraine (KIU). Развернуть

Дополнительные детали о его возможной причастности к российской военной разведке KIU обнаружил при изучении обстоятельств гибели. На портрете у могилы Подоляк изображен в форме полковника российской армии. Среди его наград заметны знак "За службу в военной разведке" и два ордена "За мужество".

Также возле могилы нашли венок с лентой с надписью "От коллектива ЦПС". В Killed in Ukraine предположили, что эта аббревиатура может относиться к Центру подготовки специалистов Главного разведывательного управления России.

Венок от Центра подготовки с... Источник: Аккаунт в Х OSINT-проекта Killed in Ukraine (KIU). Развернуть

В апреле 2024 года Михаил Подоляк публично подтверждал, что его старший брат проживает в России. Тогда он подчеркивал, что не общается с родственником и не может отвечать за его решения.

По словам Подоляка, Владимир решил остаться в другой стране еще во времена Советского Союза. В то же время советник президента отрицал информацию о возможной работе брата в российских спецслужбах, в частности в УГБ или ФСБ.

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