"Не оставили шансов": украинские военные сбили российский ударный вертолет с помощью зенитного FPV-дрона. Видео
Бойцы сбили российский ударный вертолет
Украинские защитники обнаружили ценную цель на одном из направлений фронта. Бойцы поразили российский ударный вертолет Ми-28 НМ.
Об этом сообщили в Telegram-канале 115-й отдельной механизированной бригады. Сбить вражескую технику удалось с помощью FPV-дрона.
Подробности успешной операции
Новейший модернизированный российский ударный вертолет ювелирно поразили пилоты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона "Прибульцы".
"Зенитный FPV-дрон перехватил вертолет в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу. Работаем дальше. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
БПЛА перехватил вертолёт в воздухе.
Источник: Скриншот
Бойцы поразили российский уд...
Источник: Скриншот
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БПЛА перехватил самолет в воздухе.
Источник: Скриншот
Бойцы поразили российский уд...
Источник: Скриншот
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Что известно о вертолете Ми-28
Ми-28 – советский и российский ударный вертолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения танков, другой бронетехники и живой силы противника в условиях активного огневого сопротивления. Также он может поражать воздушные цели, движущиеся с небольшой скоростью.
Ми-28.
Источник: uk.wikipedia.org
Основные технические характеристики:
- экипаж – 2 человека;
- длина фюзеляжа – 17,05 м;
- высота – 3,82 м;
- диаметр несущего винта – 17,5 м;
- масса пустого самолета – 8 095 кг;
- максимальная взлетная масса – 12 100 кг;
- силовая установка – 2 турбовальных двигателя ВК-2500/ВК-2500П;
- мощность двигателей во взлетном режиме – 2 × 2400–2500 к. с.;
- максимальная скорость – 320 км/ч;
- крейсерская скорость – 265 км/ч;
- практическая дальность полета – 450 км.
Напомним, ранее Силы обороны уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Ростовской области и вертолет Ка-27 в Краснодарском крае РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Ростовской области РФ был сбит собственный вертолет. По предварительным данным, это произошло во время отражения атаки украинских беспилотников над регионом.
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