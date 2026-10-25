"Опасный прецедент". Ситуация со Starlink в Украине выявила проблему гораздо большую, чем Илон Маск, – OSINT-обозреватель Tendar

Ситуация с ограничением работы спутниковой связи Starlink в Украине создала опасный прецедент для американской экспортной отрасли. Она поставила под сомнение надежность США как партнера, ведь внезапное отключение или ограничение работы таких систем без предупреждения привело к человеческим потерям и уничтожению техники на миллионы долларов.

Об этом в X написал OSINT-обозреватель Tendar. Он подчеркнул, что спор между Белым домом президента США Дональда Трампа и компанией SpaceX Илона Маска не меняет главного: другие страны и потенциальные покупатели американских технологий могут сделать вывод, что Вашингтон больше не гарантирует выполнение договоренностей.

Почему ситуация со Starlink подрывает доверие к США

Tendar считает, что объяснения о якобы нарушении условий использования Starlink не убеждают, поскольку конкретные положения, которые могли быть нарушены, публично не назвали. По его мнению, это лишь усиливает подозрения, что решение имело политическую подоплеку.

Обозреватель также раскритиковал аргумент о недопустимости использования Starlink для наступательных операций. Он отметил, что спутниковая связь не работала над территорией России, а ее применение украинскими военными он считает оборонительным по своей сути.

По словам Tendar, компания SpaceX давно знала, что терминалы Starlink используют Силы обороны Украины. В частности, недавно Украина ввела систему верификации терминалов для военных, чтобы заблокировать доступ к связи российским оккупантам, которые также пользовались этой технологией.

Обозреватель подчеркнул, что появление выдуманной истории о "нарушении правил" всего за 3 недели до промежуточных выборов в США является прозрачной и бесстыдной попыткой прикрыть политическую повестку, которая противоречит стратегическим интересам самих Соединенных Штатов.

Почему последствия могут выйти далеко за пределы Starlink

Tendar напомнил, что США уже прекращали поставки технологий или помощь странам, с которыми ранее поддерживали дружеские отношения. Среди примеров он назвал Иран во времена шаха, Южный Вьетнам и Кубу до прихода к власти Фиделя Кастро. В то же время, по его мнению, ситуация с Украиной принципиально отличается: Киев не менял сторону, соглашался на компромиссы и предлагал прекращение огня, тогда как Россия отказывалась от таких договоренностей и требовала капитуляции.

Отдельно обозреватель обратил внимание на то, что американские вооружения и технологии все больше зависят от программного обеспечения и регулярных обновлений. Он привел в качестве примеров истребители F-35, крылатые ракеты Tomahawk и реактивные системы залпового огня HIMARS. По его мнению, даже без специального механизма дистанционного отключения отказ в обновлениях может существенно снизить эффективность таких систем.

Именно поэтому, считает Tendar, ситуация вокруг Starlink может повлиять на решения правительств и частных заказчиков в разных странах относительно закупки американской продукции. Если поставщик может в одностороннем порядке менять условия использования технологий, это ставит под сомнение долгосрочную надежность таких контрактов.

Обозреватель назвал ситуацию серьезной ошибкой, последствия которой могут отразиться на всей американской промышленности. Он также высказал мнение, что Конгресс США должен был бы провести слушания и выяснить обстоятельства принятия этого решения, чтобы ограничить репутационные и экономические потери для страны.

Напомним, Илон Маск отреагировал на критику из-за ограничения работы Starlink в Украине и заявил, что использование коммерческой спутниковой сети для ударов беспилотниками якобы противоречит условиям ее использования. Его слова стали частью публичного спора вокруг доступа украинских военных к американской технологии.

Как писал OBOZ.UA, американские конгрессмены призвали Илона Маска объяснить причины ограничения работы Starlink и Starshield для украинских военных. Законодатели также хотят выяснить, обсуждали ли представители SpaceX такие решения с президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным или их представителями.