Нет арки и дорожного пролета: появились кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста. Фото и видео

В сети показали, как сейчас выглядит Крымский мост после ударов по нему ВСУ 16-17 ноября. На кадрах видно, что на мосту нет арки и дорожного пролета автомобильной части конструкции.

Однако железнодорожное движение восстановлено, таким образом оккупанты частично восстановили логистическое сообщение через Керченский пролив. Фото и видео нынешнего состояния моста, снятые во время движения поезда, показал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

В сети показали новые кадры разрушений моста, снятые во время движения поезда. На фото и видео видны мощные разрушения – нет арки и дорожного пролета автомобильной части моста.

"Кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после атаки. Несмотря на мощные взрывы и масштабные разрушения соседней автомобильной части, движение по железнодорожному мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

Оккупанты восстановили железнодорожное сообщение через Крымский мост. Таким образом, частично восстановлено логистическое сообщение захватчиков через Керченский пролив.

Что предшествовало

В оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками. От ударов на мосту обрушилась арка и часть дорожного полотна.

Один из военкоров противника утверждал, что в районе сооружения прогремело не менее 15 взрывов. От ударных волн в некоторых домах выбило окна, коллаборационист Сергей Аксенов, назначенный россиянами "главой республики Крым", подтвердил, что движение транспорта по Керченской переправе пришлось остановить.

Недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось нанести три точных удара по сооружению. Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выглядит Крымский мост после новой серии ударов Украины. Так, разрушен арочный пролет автомобильной части Керченского моста длиной более 270 метров и часть дорожного полотна моста. В настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив также приостановлено.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что после серии украинских ударов по Крымскому мосту 16 и в ночь на 17 ноября российские провоенные блогеры устроили истерику.Они возмущаются отсутствием работы российской ПВО, ненадежной защитой моста и жалуются, что качество украинских мостов через Днепр намного лучше.