Недалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Фото

Недалеко от Прилук в Черниговской области обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. Специалисты взрывотехнической службы полиции изъяли опасный предмет для последующей транспортировки и уничтожения на специальном полигоне.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области. В полицию поступила информация об обломках ракеты на окраине города, после чего правоохранители обследовали открытую местность и обнаружили части вражеской ракеты.

Боевая часть была найдена в нескольких сотнях метров

В ходе обследования полицейские установили, что боевая часть ракеты лежала в нескольких сотнях метров от места её падения. Взрывотехники с соблюдением всех необходимых мер безопасности изъяли её и подготовили к дальнейшему уничтожению.

Неразорвавшаяся боевая часть... Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области Развернуть

Полиция призвала граждан проявлять максимальную осторожность в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов. Категорически запрещается прикасаться к таким объектам или пытаться их перемещать, а также необходимо следить за тем, чтобы этого не делали дети.

Неразорвавшаяся боевая часть... Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области Развернуть

В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или других взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить в полицию по номеру 102, военным, ГСЧС или органам местной власти. Самостоятельная попытка осмотреть или переместить такой предмет может быть смертельно опасной.

Неразорвавшаяся боевая часть... Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области Развернуть

Неразорвавшаяся боевая часть... Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области Развернуть

Последствия российского удара по Прилукам

Напомним, утром 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего конструкции здания были разрушены, а люди оказались под завалами.

В результате российского удара погибли 19 человек, в том числе дети, ещё десятки мирных жителей получили ранения. На месте удара работали спасатели, полицейские и медики, которые продолжали расчищать завалы и искать людей, которые могли остаться под ними.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла целая семья – 58-летняя Виктория Бондаренко, её 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Их квартира на пятом этаже была полностью разрушена в результате попадания ракеты, а ещё одна внучка, Ольга, выжила.