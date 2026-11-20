"Неописуемая боль утраты": Россия ударом по Одессе убила 19-летнюю девушку. Фото

Девушке было всего 19 лет

В результате российской атаки по Одессе погибла 19-летняя Виталина Аулова. Девушка работала в одном из ресторанов города.

Кроме нее, вражеский удар унес жизни еще двух ни в чем не повинных людей. Об этом сообщили на Facebook-страницах "Их убила Россия" и "Ярославский лицей".

Что известно о погибшей

Известно, что 19-летняя Виталина Аулова погибла в Одессе 18 ноября в результате российской атаки. Девушка работала в ресторане, рядом с которым попал вражеский беспилотник. Виталина была выпускницей Ярославского лицея в Белгород-Днестровском районе.

Девушке было всего 19 лет. Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія

Последствия вражеской атаки

В лицее отметили, что смерть Виталины стала болезненной утратой для всего учебного заведения.

"Педагогический и ученический коллективы лицея с глубокой скорбью склоняют головы перед памятью нашей выпускницы Ауловой Виталины Петровны, жизнь которой трагически оборвалась в 19 лет в результате российского удара по Одессе. Разделяем невыразимую боль утраты с семьей и близкими. Пусть Господь даст сил пережить эту тяжелую утрату, а светлая память о Виталине станет тихим и вечным воспоминанием о ней", – говорится в сообщении.

Девушке было всего 19 лет. Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія

В лицее также добавили, что жизнь Виталины оборвалась слишком рано, однако светлая память о ней навсегда останется в сердцах людей, которых она коснулась.

"В результате этой атаки погибли еще двое мирных людей…", – говорится в сообщении.

Пост. Источник: Скриншот

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в Одессе 18 ноября в результате атаки российских террористов погибла Кристина Лысенко – многолетний координатор, администратор и продюсер телеканала "Первый городской". Журналистка направлялась на работу, когда вражеский удар по городу оборвал ее жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 ноября российские оккупанты трижды атаковали Одессу. Целью российской атаки стали жилой дом в центре города и учебное заведение. Также повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов, загорелись автомобили. Есть погибшие и раненые.