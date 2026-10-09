Ночная атака на Калужскую область РФ повредила дата-центр "Яндекса". Видео

В России поврежден еще один...

В российском городе Калуге в результате ночной атаки был поврежден дата-центр технологической компании "Яндекс". Из-за этого часть ее сервисов может работать с перебоями.

Об этом сообщил Telegram-канал "Астра". Интернет-издание ссылается на заявление компании "Яндекс"

В "Яндексе" оценивают масштабы повреждений

Пока неизвестно, к каким последствиям привела эта атака и насколько серьезно был поврежден дата-центр. Как отмечает паблик, в компании сообщили, что в настоящее время оценивают масштабы разрушений.

На месте работают экстренные службы и специалисты "Яндекса". По предварительным данным, пострадавших нет.

"Часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет, безопасность людей остается главным приоритетом", – говорится в сообщении компании.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что в результате ночной атаки в регионе пострадали девять человек. Но о повреждениях конкретных объектов он не сообщал.

Это уже второй дата-центр "Яндекса", подвергшийся атаке

Калужский дата-центр стал вторым объектом "Яндекса", подвергшимся атаке в последние дни.

Напомним, что в ночь на 8 октября в Рязанской области под удар попал дата-центр компании, расположенный на территории завода "Саста". В результате этой атаки убытки оцениваются в 140–170 млн долларов. И это без учета оборудования, которое в условиях санкций будет не так просто закупить.

После этой атаки "Яндекс" замазал свои объекты на картографическом сервисе "Яндекс.Карты". Но, как видно из результата, это не помешало украинским беспилотникам найти очередной объект для атаки.

"Яндекс" замазал свои объект... Источник: Яндекс.Карты Развернуть

Размытый объект "Яндекс" на... Источник: Яндекс.Карты Развернуть

У россиян есть как минимум еще два дата-центра, которые не подверглись атаке наших дронов. Поэтому ожидаем продолжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 октября Рязанская область и Республика Башкортостан подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Рязанской области эпицентрами ударов стал крупный дата-центр "Яндекс" на территории завода "Саста" в городе Сасово.