"Никто не знает, где эти люди сейчас": оккупанты насильно вывезли из Харьковской области 25 украинцев, – Лубинец

Российские захватчики принудительно вывезли 25 мирных жителей из временно оккупированной части Харьковской области. На данный момент неизвестно, где находятся вывезенные украинцы и в каких условиях их удерживают.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсман обратился к российской стороне и международным организациям с требованием установить их местонахождение и содействовать возвращению в Украину.

"Российские военные бесцеремонно вывезли 25 местных жителей из временно оккупированной части Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия. Среди них – молодые и пожилые люди, а также дети. Самое страшное – никто не знает, где эти люди сейчас и в каких условиях они находятся", – говорится в сообщении.

Судьба 25 украинцев остается неизвестной

Омбудсман добавил, что больше всего его беспокоит судьба детей, которых вывезли без согласия семей, не сообщив близким об их местонахождении.

Несмотря на то, что оккупанты хвастаются так называемой "операцией спасения" в своих Telegram-каналах, – реальность совсем иная, ведь речь идет о давлении и запугивании людей, лишенных возможности самостоятельно выбирать место пребывания.

Лубинец убежден, что принудительный вывоз гражданских лиц с оккупированной территории в страну-агрессора может расцениваться как незаконное перемещение или депортация.

"Именно поэтому называть такие действия "спасением" – цинично. Ведь за этим словом стоят 25 человек, которые сегодня не знают, где их дома, а их родные не знают, где они", – отмечается в сообщении.

Отдельную угрозу представляет сбор персональных данных. По словам омбудсмена, оккупанты создали Telegram-бота, через который под предлогом эвакуации собирают данные гражданских лиц (паспортные данные, адреса, номера телефонов или документы). Эту информацию могут использовать против самих людей и их близких.

Вместе с тем принудительный вывоз гражданских лиц также противоречит нормам международного гуманитарного права.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Омбудсман призвал содействовать возвращению украинцев

Лубинец обратился к Уполномоченной по правам человека в РФ с требованиями:

– сообщить о местонахождении всех 25 человек;

– предоставить информацию об условиях их пребывания;

– сообщить полные данные о вывезенных гражданских лицах;

– принять меры для их возвращения в Украину.

"Также обращаюсь к Международному комитету Красного Креста, ООН и другим международным организациям. Меня должны услышать! Этих людей нельзя просто вывезти – и сделать вид, что их больше не существует", – подытожил омбудсман.

Напомним, в сентябре Лубинец заявил, что еще 15 украинцев удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Самой пожилой из них 96 лет, самому молодому – 49. Некоторые из вернувшихся граждан годами оставались в оккупации и ждали возможности уехать.

Как писал OBOZ.UA, в конце июня в Украину вернули семерых гражданских лиц, которых Россия годами незаконно удерживала в плену. По данным Дмитрия Лубинца, освобожденным было от 35 до 66 лет.