Германия передала ракеты Taurus Швеции для интеграции с самолетами Gripen: как это может касаться Украины

Германия передала Швеции неопределенное количество крылатых ракет Taurus, которые интегрировали в шведские истребители JAS 39 Gripen. О поступлении этого вооружения в шведский арсенал стало известно после завершения работ по обеспечению совместимости ракет и самолетов. При этом Берлин до сих пор отказывается передавать Taurus Украине, хотя наша страна также рассчитывает получить шведские Gripen.

О передаче ракет сообщило шведское издание Dagens industri со ссылкой на Управление оборонных закупок Швеции (FMV). Defense Express также обратило внимание на эту информацию и объяснило, почему Стокгольм заинтересован не только в получении готовых ракет, но и в дальнейшем сотрудничестве с Германией в вопросе их производства.

Шведские планы

Интеграция Taurus с истребителями JAS 39 Gripen стала важным этапом для шведской боевой авиации. Ранее эти самолеты не имели возможности наносить дальнобойные удары. Теперь Швеция планирует развивать это направление и уже ведет переговоры с Германией о новой версии ракеты – Taurus Neo.

По информации Defense Express, стороны обсуждают совместную работу над новым вооружением. Швеция хотела бы подписать меморандум о взаимопонимании до конца 2026 года.

Речь идет не просто о закупке готовых ракет. Участие в проекте позволит шведской промышленности присоединиться к разработке вооружения, а производителям – получить дополнительную финансовую и промышленную поддержку.

Что известно

Передачу Taurus Швеции связывают с необходимостью интегрировать ракеты на Gripen и провести соответствующие испытания. По оценке Defense Express, у Германии были необходимые для этого запасы, а после завершения интеграционных работ часть полученных ракет могла остаться в шведском арсенале.

В то же время точное количество переданных Taurus не разглашают. Поэтому пока нет оснований говорить о значительном запасе этого вооружения в Швеции.

Отдельное направление сотрудничества – разработка Taurus Neo. 18 декабря 2025 года компания MBDA сообщила о подписании контракта между совместным предприятием TAURUS Systems GmbH, созданным MBDA и Saab, и немецким оборонным ведомством BAAINBw. Документ предусматривает подготовку серийного производства модернизированных ракет.

Ожидается, что производство Taurus Neo начнется в 2029 году. Новая версия должна получить увеличенную дальность полета, лучшую защиту от средств радиоэлектронной борьбы и усовершенствованные системы навигации.

Gripen для Украины

Эта история имеет непосредственное значение и для Украины. Наша страна также готовится получить шведские истребители JAS 39 Gripen, которые смогут усилить возможности Воздушных сил ВСУ.

28 мая 2026 года Украина и Швеция объявили о договоренности о закупке до 20 истребителей Gripen E/F. Кроме того, Швеция согласилась передать Украине до 16 самолетов Gripen C/D из состава собственных Военно-воздушных сил.

30 июня стороны подписали соглашение о закупке 16 Gripen E. Согласно официальной информации президента Украины, первые 16 Gripen C/D должны поступить в нашу страну в начале 2027 года. Поставки новых Gripen E запланированы с 2029 года.

Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции. Также продолжается работа по обеспечению самолетов необходимым оборудованием и вооружением.

Однако появление Gripen в украинской авиации не означает автоматического получения ракет Taurus. Для применения такого вооружения необходимы соответствующая техническая интеграция и решение о его передаче.

Дадут ли Taurus

Отдельный вопрос – может ли Швеция передать Украине часть полученных от Германии ракет. Такой вариант нельзя считать гарантированным.

Во-первых, Taurus – немецко-шведская разработка, а вопрос передачи ракет третьей стране зависит от соответствующих договоренностей с Германией. Во-вторых, неизвестное количество полученных Швецией ракет не дает оснований говорить о наличии достаточного запаса для передачи Украине.

Берлин ранее неоднократно отклонял украинские запросы о поставке Taurus. В июле 2026 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает передачу этих ракет Украине необходимой, сославшись на возможности украинского дальнобойного оружия.

Таким образом, даже после получения Gripen у Украины пока нет гарантий, что она сможет применять с них Taurus. Швеция развивает собственные возможности дальнобойных ударов и сотрудничает с Германией над новым поколением ракет, но вопрос передачи этого вооружения украинской армии остается нерешенным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина и Швеция договорились о закупке истребителей Gripen и передаче первых 16 самолетов из состава шведских ВВС в начале 2027 года.