Нес на Киев вражеские нарративы: СБС сбили российский дрон с агитлистовками и фишинговым QR-кодом. Фото
Российский дрон нес киевляна...
Источник: НПУ, Мадяр в Facebook, коллаж OBOZ.UA
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У боевых позиций бойцов 427-й отдельной бригады беспилотных систем Рарог вечером 4 ноября был сбит российский ударный беспилотник. Это далеко не первый дрон захватчиков, сбитый "птицами" СБС Роберта "Мадяра" Бровди. Однако сбитый БПЛА оказался не просто ударным: помимо боевой части, он нес брикет адресованных киевлянам агитационных листовок.
Россияне пытались провести информационно-психологическую операцию, когда "общество торпедируется вбросами вперемешку грешного с праведным". Об этом рассказал сам Роберт Мадяр.
Что произошло
Пост Мадяра в сети.
Источник: скриншот
Командующий СБС показал эти листовки. На них оккупанты сообщают о якобы создании в их войске так называемой "украинской добровольческой бригады" и предлагают именно киевлянам проголосовать за название этого формирования.
Вражеские листовки.
Источник: Мадяр в Facebook
"Гляди, украинскую добровольческую бригаду они создали в своей червивой армии, но название ей, бедолаги, сами придумать неспособны", – заметил Мадяр.
Вражеские листовки.
Источник: Мадяр в Facebook
Добавим, что 4 ноября российские войска для ударов по городам мирных украинцев задействовали 310 БПЛА разных типов. Но ПВО обезвредила 252 цели. OBOZ.UA здесь собрал данные о последствиях последних российских атак.
Почему это опасно
Отдельно командующий СБС предостерег украинцев от сканирования QR-кода на таких листовках. Мадяр даже из соображений безопасности заблюрил на своих фото этот код.
Вражеские листовки.
Источник: Мадяр в Facebook
Дело в том, что попытка агрессоров провести информационно-психологическую операцию совпадает по времени с российскими сетевыми атаками. Поэтому, очевидно, этот код также может быть использован россиянами для кражи персональных данных или заражения смартфонов вирусами.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 ноября в России произошел взлом системы оповещения МЧС, в результате чего жители государства-агрессора получили фейковые сообщения о "запуске ядерных боеголовок на носителях P1-Sun".
Причем неизвестные хакеры отправили это "предупреждение" россиянам в ответ после того, как украинское официальное приложение "Воздушная тревога" подверглось внешнему вмешательству.
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