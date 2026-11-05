Нес на Киев вражеские нарративы: СБС сбили российский дрон с агитлистовками и фишинговым QR-кодом. Фото

У боевых позиций бойцов 427-й отдельной бригады беспилотных систем Рарог вечером 4 ноября был сбит российский ударный беспилотник. Это далеко не первый дрон захватчиков, сбитый "птицами" СБС Роберта "Мадяра" Бровди. Однако сбитый БПЛА оказался не просто ударным: помимо боевой части, он нес брикет адресованных киевлянам агитационных листовок.

Россияне пытались провести информационно-психологическую операцию, когда "общество торпедируется вбросами вперемешку грешного с праведным". Об этом рассказал сам Роберт Мадяр.

Что произошло

Пост Мадяра в сети. Источник: скриншот

Командующий СБС показал эти листовки. На них оккупанты сообщают о якобы создании в их войске так называемой "украинской добровольческой бригады" и предлагают именно киевлянам проголосовать за название этого формирования.

Вражеские листовки. Источник: Мадяр в Facebook

"Гляди, украинскую добровольческую бригаду они создали в своей червивой армии, но название ей, бедолаги, сами придумать неспособны", – заметил Мадяр.

Вражеские листовки. Источник: Мадяр в Facebook

Добавим, что 4 ноября российские войска для ударов по городам мирных украинцев задействовали 310 БПЛА разных типов. Но ПВО обезвредила 252 цели. OBOZ.UA здесь собрал данные о последствиях последних российских атак.

Почему это опасно

Отдельно командующий СБС предостерег украинцев от сканирования QR-кода на таких листовках. Мадяр даже из соображений безопасности заблюрил на своих фото этот код.

Вражеские листовки. Источник: Мадяр в Facebook

Дело в том, что попытка агрессоров провести информационно-психологическую операцию совпадает по времени с российскими сетевыми атаками. Поэтому, очевидно, этот код также может быть использован россиянами для кражи персональных данных или заражения смартфонов вирусами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 ноября в России произошел взлом системы оповещения МЧС, в результате чего жители государства-агрессора получили фейковые сообщения о "запуске ядерных боеголовок на носителях P1-Sun".

Причем неизвестные хакеры отправили это "предупреждение" россиянам в ответ после того, как украинское официальное приложение "Воздушная тревога" подверглось внешнему вмешательству.