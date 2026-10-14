"Новая реальность поля боя": роботизированный десант корпуса Билецкого стал неожиданностью для врага во время операции "Вивальди" – Business Insider

Украинские военные применили необычную тактику в ходе наступательной операции "Вивальди" на востоке Украины. Тяжелые беспилотники доставляли вооруженных наземных роботов в тыл российских войск, создавая неожиданное направление атаки.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что украинские силы первыми в мире начали сбрасывать наземных роботов с дронов в боевых условиях. О новой тактике и её потенциале рассказало издание Business Insider.

Как работает роботизированный десант во время операции "Вивальди"

В конце прошлого месяца бригадный генерал Андрей Билецкий, командующий Третьим армейским корпусом Украины, сообщил о применении наземных роботов, которых сбрасывают с беспилотников непосредственно в боевых условиях.

Тяжелые беспилотные бомбардировщики доставляли вооруженные роботизированные платформы примерно на шесть миль вглубь российской территории, после чего сбрасывали их. Эта тактика стала частью операции "Вивальди" — наступления на востоке Украины, в ходе которого украинские силы уже отвоевали значительные территории.

Тактику назвали "Грифон" — в честь военного, пропавшего без вести под Андреевкой. Об этом Business Insider рассказал Николай Зинкевич, известный под позывным "Макар", командир NC13 — первого в мире ударного подразделения беспилотных наземных транспортных средств.

NC13 входит в состав Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса и сыграл ведущую роль в операции "Вивальди".

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Почему беспилотный десант может изменить ход боевых действий

Традиционные воздушно-десантные операции в войне в Украине были редкими из-за плотных сетей противовоздушной обороны, которые создают угрозу для авиации и десанта.

В то же время использование беспилотников для доставки роботов позволяет проводить воздушно-десантные операции без риска для вертолетов, транспортных самолетов и военнослужащих. Вместо того чтобы переправлять роботов со взрывчаткой через линию фронта, дроны могут сбрасывать их непосредственно в тыл противника.

20 сентября Билецкий, рассказывая об операции "Вивальди" в социальных сетях, отметил, что во время штурмовых действий впереди пехоты первыми движутся беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Украинские военные и оборонные компании рассматривают такие решения как часть более широкого процесса замены людей роботизированными системами при выполнении опасных задач, в частности в логистике и эвакуации раненых.

"Альтер Эго" разработало собственного робота-десантника за 10 дней

Через несколько дней после сообщения об операции Третьего армейского корпуса украинская государственная инновационная платформа Brave1 рассказала об аналогичной разработке роботизированного батальона "Альтер Эго" 93-й механизированной бригады.

Подразделение создало специализированного робота "Десантник" и механизм, с помощью которого тяжелые беспилотные бомбардировщики могут доставлять и сбрасывать его вглубь линии фронта. По данным Brave1, робота уже применяли для атаки российских позиций, а путь от первоначальной концепции до боевого использования занял всего 10 дней.

Поскольку на рынке не было готового робота, которого можно было бы легко транспортировать и сбрасывать с тяжелого беспилотника на большие расстояния, подразделение разработало его самостоятельно.

"Это асимметричное решение, которого противник не ожидает, что обеспечивает мобильность и возможность проведения операций глубоко в тылу врага", — заявил представитель Brave1.

После боевого применения в "Альтер Эго" пришли к выводу, что беспилотные наземные аппараты должны сочетать мобильность, дальность действия и достаточную полезную нагрузку, а также поддерживать надежную связь с операторами. Brave1 помогла подразделению найти производителя для запуска прототипа в серийное производство.

Роботизированный десант корп... Источник: Скриншот Развернуть

Украинские компании работают над объединением роботов и дронов

Интерес к воздушной доставке наземных роботов проявляют и другие украинские оборонные компании.

Генеральный директор TAF Industries Владимир Зиновский рассказал Business Insider, что его компания разработала как наземных роботов, так и тяжелые бомбардировочные беспилотники. По его словам, эти системы можно объединить для выполнения конкретных боевых задач.

Сам принцип использования одних беспилотных платформ для доставки других не является новым. Ранее Business Insider сообщал, что украинский производитель оборонной продукции рассказывал о случае, когда военные неожиданно сбросили его робота с дрона.

В то же время носители беспилотников становятся все более популярными. Украинские компании разрабатывают способы запуска дронов с автономных платформ, в частности с беспилотных катеров и наземных роботов, что позволяет увеличивать дальность их действия.

По данным Brave1, сброс наземных роботов с воздуха в зону боевых действий является уникальной для Украины тактикой, которую пока способны реализовать лишь отдельные подразделения.

Роботизированный десант корп... Источник: Скриншот Развернуть

Следующий этап – системная интеграция вооружения

Зиновский отметил, что ранее оборонная промышленность преимущественно сосредоточивалась на производстве беспилотников. Теперь следующей задачей становится системная интеграция – объединение различных технологий в комплексы, способные совместно выполнять боевые задачи.

Командир NC13 Николай Зинкевич также положительно оценил тот факт, что несколько компаний работают над беспилотными бомбардировщиками, способными нести наземные роботизированные аппараты.

По его мнению, это пример масштабирования технологии, эффективность которой уже подтвердилась на поле боя. Развитие таких решений демонстрирует направление, в котором движется украинская война беспилотных систем.

Карта. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко поделился новыми подробностями об участии 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр в операции "Вивальди". В частности, его подразделение получило задание провести механизированное наступление на определенные участки фронта. Благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом:противник понес огромные потери в командовании, были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБ и другие объекты и техника.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал о том, что в России Z-блогеры запаниковали из-за операции "Вивальди", которую проводят Силы обороны на Лиманском направлении. Успехи, которых добиваются украинские воины, срывают планы России по захвату Славянска и Краматорска. Войска РФ не просто не продвигались, но и теряли территорию.