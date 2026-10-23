Блог | Новая страница в битве за Купянск: герои в подземелье

Силы обороны Украины успешно провели подземную контрнаступательную операцию под названием "Велес" на Купянском направлении. Нашим воинам удалось продвинуться более чем на 15 километров по подземным коммуникациям вглубь боевых порядков противника и лишить оккупантов возможности зайти в тыл Купянска. Более 100 оккупантов "принудительно демобилизованы", еще более трех десятков попали в плен.

Имею честь сообщить, что в этой операции, которая проводилась под командованием Корпус "Хартия", непосредственно участвовала Ахиллес – 429 отдельная бригада беспилотных систем. Мы уже не первый год вместе обороняем Купянщину и знаем здесь не просто каждую посадку, а каждый куст.

Успех операции "Велес" – результат максимально слаженной работы нескольких подразделений Сил обороны Украины, в частности бригады НГУ "Хартия", отдельного штурмового полка "Р.У.Г", полка беспилотных систем "Лава", а также подразделений Главного управления разведки – легиона "Свобода России" и РДК. Контрнаступательные действия происходили одновременно в небе, на земле и под землей.

Год назад под Купянском мы доставали врага из-под земли. Это не фигура речи: в середине сентября 2025 года противник попытался проникнуть в город через магистральную газовую трубу. Нам удалось ликвидировать угрозу. Параллельно мы изучали тактику россиян. Как отмечает командир 2-го корпуса "Хартия" Игорь Оболенский: "Изучали, что и как делает противник, и в какой-то момент сами ушли под землю". Насколько нам удалось освоить тактику ведения боевых действий под землей, свидетельствуют результаты операции "Велес".

Возможно, эта операция станет еще одной главой эпоса под названием "Битва за Купянск", а также отдельным параграфом в учебниках по военному делу. Военные аналитики обсуждают возможность признания подземной среды отдельным доменом войны. Если раньше подземные сооружения в основном играли роль пассивного укрытия, то сейчас, в условиях абсолютной прозрачности поля боя, активные боевые действия перемещаются под землю.

Во время операции "Велес" 2-й корпус НГУ "Хартия" применил собственные технологические решения для связи, навигации и жизнеобеспечения. Но это лишь небольшой фрагмент развития подземной инфраструктуры. Вполне возможно, что уже в ближайшее время возникнут целые направления подземных технических решений.

Кстати, словосочетание "подземная инфраструктура войны" – это не только про фронт, но и про тыл. В условиях постоянного воздушного террора украинским предприятиям тоже имеет смысл уходить под землю. Это звучит как чрезвычайно сложный вызов, но опыт таких стран, как Израиль и Иран, свидетельствует о том, что в определенных случаях это необходимо. Более того, это одно из условий экономической устойчивости государства.

Несмотря на все испытания и проблемы, мы ищем и находим новые решения. Современная война – постоянное соревнование технологий, и нам удается удерживать инициативу. Украинцы – чемпионы мира по адаптивности. Каждый наш день – это выигранный бой, а иногда – битва. Рано или поздно все эти локальные, на первый взгляд, победы превратятся в большую Победу. Слава Украине!