"Новых крылатых ракет не будет": в Fire Point заявили о решении сосредоточиться на баллистике

Украинская компания Fire Point сосредоточена на разработке баллистических ракет и не планирует создавать новые модели крылатых ракет. В то же время производитель продолжит выпуск "Фламинго" (F-5) и будет наращивать объемы ее производства.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" в слоте телеканала "1+1" сообщил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. Он объяснил, почему компания решила не расширять линейку крылатых ракет и какие разработки сейчас для нее приоритетны. Его слова передает "ТСН".

Почему Fire Point не будет создавать новые крылатые ракеты

По словам Штилермана, возможностей "Фламинго" компании сейчас достаточно, поэтому необходимости в разработке других моделей нет. Основные усилия сосредоточены на баллистических ракетах, а параллельно производитель увеличивает и дублирует мощности по выпуску F-5, чтобы не зависеть от возможных попаданий врага.

"Мы не планируем создавать новые модели крылатых ракет, потому что считаем, что "Фламинго" для нашей компании достаточно. И сейчас мы сосредоточены на баллистике. "Фламинго" продолжает производиться, и ее производство мы постоянно наращиваем, дублируем, чтобы не зависеть от попаданий врага", – отметил конструктор.

Откуда взялась цифра в три тысячи ракет

Штилерман также прокомментировал заявления о якобы обещании Fire Point изготовить три тысячи ракет. Он подчеркнул, что эта цифра касается продукции всех украинских производителей реактивных дронов и крылатых ракет, а не только его компании.

"Нет, мы никогда таких ракет не обещали. От всех производителей реактивных дронов и крылатых ракет будет около трех тысяч средств", – отметил сооснователь Fire Point.

По его словам, в это количество войдут различные украинские разработки, в частности "Паляница", "Ад", "Фламинго", "Нептун" и "Рута".

Почему применение ФП-7 пока экономически нецелесообразно

Штилерман также рассказал о готовности других разработок Fire Point. "Фламинго" (F-5) уже выпускают серийно, и она успешно применяется на поле боя. ФП-7 также прошла боевые испытания, однако использовать ее с обычной фугасной боевой частью пока невыгодно с экономической точки зрения.

Конструктор объяснил это разницей в стоимости выполнения боевой задачи. По его словам, доставка 200 кг на расстояние 300 км с помощью ФП-7 обходится примерно в $600 тыс., хотя такую же задачу можно выполнить за $50 тыс.

Кроме того, есть особенность конструкции: баллистическая ракета должна иметь очень прочный корпус, поэтому в ней остается меньше места для взрывчатки. Это касается ракет с обычной боевой частью, а не кассетной.

По словам Штилермана, вместо одной ФП-7 целесообразнее запустить 16 ракет ФП-2. Использование более дорогой баллистической разработки станет оправданным лишь после принятия на вооружение ее версии с кассетной боевой частью.

Тем временем ФП-9 – еще одна баллистическая ракета Fire Point – проходит финальные испытания. Как сообщил конструктор, вскоре ее планируют применить на поле боя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Fire Point разработала технологии, позволяющие наносить удары по целям в России и на временно оккупированных территориях без спутниковой связи Starlink. По словам генерального директора компании Ирины Терех, возможность выполнять боевые задачи без внешних сигналов инженеры предусмотрели еще на этапе разработки беспилотников и ракет.

Актуальность таких решений возросла после введения ограничений на работу Starlink над территорией России и в приграничных районах. Из-за этого беспилотники, двигавшиеся со скоростью более 160 км/ч, теряли связь со спутниками. В то же время автономные системы пока позволяют выполнять лишь 15–20% боевых задач, доступных при полноценном доступе к Starlink.