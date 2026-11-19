"Новый фронт": украинские военные рассказали о боях в газопроводе на Харьковщине

На Харьковщине украинские военные уже семь месяцев ведут боевые действия внутри старого советского газопровода. Подземный маршрут стал альтернативой передвижению по открытой местности, где из-за постоянной угрозы дронов войскам все сложнее маневрировать.

Во время операции "Велес" украинские силы продвинулись на 15 километров вдоль трубопровода и вытеснили оттуда российских военных. Об этом пишет ВВС.

Как газопровод превратился в поле боя

Диаметр туннеля составляет чуть больше метра, поэтому передвигаться по нему можно только ползком. В то же время он обеспечивает относительную защиту от беспилотников, заполонивших небо над линией фронта и существенно затрудняющих продвижение обеих сторон.

"Спуск под землю теперь – единственный вариант", – говорит Зануда, который помогал планировать украинскую операцию по созданию туннелей. Он называет это новым миром боевых действий, однако признает, что в таких условиях сложно маневрировать и можно неожиданно столкнуться с противником.

Дорога к подземному полю боя также опасна. Военным приходится быстро ехать на транспорте через открытые поля, а затем долго идти по грязной местности. Их сопровождают украинские солдаты с заряженным оружием, готовые сбивать российские беспилотники.

У входа в трубопровод чувствуется стойкий запах газа и тяжелый воздух. Обе стороны используют отверстия в трубе, чтобы выходить на поверхность, где происходит основная часть боевых действий. Для этого военные проделали проходы в земле и с помощью сварочных инструментов пробили толстый слой стали.

Россияне первыми использовали трубопровод для проникновения в Купянск

Российские военные первыми воспользовались трубопроводом для проникновения в расположенный неподалеку Купянск в сентябре 2025 года. До этого они уже использовали подземные коммуникации при захвате Авдеевки в 2024 году и в прошлом году во время попытки вернуть части Курской области России.

Позже украинским силам удалось постепенно изменить ситуацию в свою пользу. Для перевозки военных и припасов по трубопроводу они разработали специальную электрическую тележку, которую назвали "Купянское метро".

Она иногда ломается, а сама поездка длится около 40 минут. Пассажирам приходится сидеть, склонив головы и скрестив ноги, а на сварных участках трубы тележка постоянно подпрыгивает.

Россияне первыми использовал... Источник: ВВС Развернуть

Как украинские военные обустроили позиции под землей

Одним из пунктов назначения стал разрыв трубопровода, где украинские военные обустроили блиндажи для хранения боеприпасов и снаряжения. Помещения настолько тесные, что в них едва можно выпрямиться во весь рост.

Переброской военных и припасов там руководит боец с позывным Музыкант. Он рассказал, что провел под землей последние три месяца и лишь изредка выходил на поверхность, чтобы привести себя в порядок или сходить в туалет.

Иногда оттуда слышны глухие артиллерийские выстрелы. Музыкант признает, что украинские позиции расположены близко к линии соприкосновения с противником, однако добавляет: "Но под землей безопасно".

После очередной поездки тележка вернулась с военными, которые только что сражались на позициях на поверхности. На их запыленных лицах было заметно облегчение.

"В ангаре комфортнее, потому что здесь не летают дроны, артиллерийские снаряды и планирующие бомбы", – рассказал Вовочка, который последние три недели воевал на земле.

Операция "Велес": 15 километров подземного маршрута

Операция "Велес", названная в честь мифического славянского бога подземного мира, началась в апреле. С тех пор украинские военные продвинулись на 15 километров вдоль трубопровода.

В миссии участвовали бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Сначала им нужно было очистить трубу от мусора, воды и российских баррикад.

По словам украинских военных, некоторые заграждения были заминированы или завалены телами российских солдат.

"Когда мы перемещали их или перелезали через них, мы понятия не имели, что находится под ними", – рассказал боец с позывным Чиж.

Еще одной опасностью были рикошеты от выстрелов во время продвижения вперед. "Никогда не знаешь, куда полетит пуля и как она отскочит", – объяснил Чиж.

Его побратим Корт рассказал, что украинские военные открывали огонь и теснили противника. По заявлениям украинской стороны, во время операции было убито более 100 российских солдат, еще 30 взяли в плен.

"Да, там были тела. Мне даже пришлось спать рядом с ними", – сказал Корт.

К боям привлекли иностранных добровольцев

Подготовиться к физическим и психологическим трудностям подземной операции украинским военным помог предыдущий опыт их командира, который работал шахтером.

За подготовкой бойцов следит Биашим. Он поддерживает регулярную связь с военными, которые еще проходят обучение, а в помещении на поверхности рядом с ним стоит шкаф с медикаментами.

Во время подготовки солдаты большую часть времени проводят на коленях, из-за чего получают ссадины. Биашим признает, что некоторые военные переживали панические атаки из-за тесного пространства, а другим было трудно дышать.

В операции также участвовали сотни колумбийских добровольцев из 23-го штурмового полка RUG. Один из них, боец с позывным Геккон, рассказал, что его группе понадобилось 30 дней, чтобы преодолеть всего 500 метров.

"Было сложно, было жарко, и я чувствовал страх внутри трубы. Но в какой-то момент я просто подумал: ладно, справимся и двинемся дальше", – сказал он.

Бои за трубопровод продолжаются

Несмотря на продвижение украинских военных, операция еще не завершена. Российские подразделения также оборудовали укрепленные позиции внутри трубопровода и продолжают пытаться проникнуть на украинские позиции через трубу.

Боевые действия происходят не только под землей, но и на поверхности и в воздухе. Во время наблюдения из диспетчерской украинские беспилотники атаковали очередную попытку россиян обойти позиции Сил обороны с фланга.

Зануда, возглавляющий отдел планирования 13-й бригады "Хартия", считает подземные операции одним из перспективных способов ведения войны, поскольку наземное продвижение стало чрезвычайно сложным.

"Наземные операции сейчас практически невозможны", – отметил он, добавив, что в настоящее время подземные маршруты фактически остаются единственным способом продвижения.

По его словам, подобных миссий может стать больше, поскольку трубопроводы проложены во многих местах. Он напомнил, что в советские времена через Украину в Европу транспортировали нефть, газ и аммиак.

На расчистку 15 километров трубопровода украинским военным понадобилось 7 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию успехом. Она помогла вернуть утраченные территории и поднять боевой дух, однако сама по себе не изменила ход войны.

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, украинские штурмовики взяли в плен российских военных, которые пытались пройти в тыл через газовую трубу длиной 26 километров. Оккупанты ползли по ней под землей по 5–6 суток.