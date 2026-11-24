Обустраивают "городки" в газопроводах: в ДШВ раскрыли тактику оккупантов на Сумщине. Карта

Оккупанты на Сумском направлении пытаются использовать газопроводы для скрытого перемещения своих солдат. Внутри подземных коммуникаций захватчики даже оборудуют места для отдыха.

В то же время на переднем крае активного продвижения россиян нет – украинские военные срывают попытки оккупантов использовать непогоду для переброски сил. Об этом рассказал пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV.

Что известно

Пресс-секретарь рассказал о попытках российских военных использовать подземные коммуникации. По его словам, россияне пытаются передвигаться по газопроводам, надеясь, что украинские военные их не заметят.

"У россиян нет активного движения на переднем крае. Они стараются залезать под землю и двигаться больше по газопроводу в надежде на то, что мы не увидим, где они вылезут из-под земли", – рассказал представитель.

По его словам, российские военные уже обустраивают внутри газопроводов места для отдыха и целые микрогородки. Он объяснил, что преодоление таких подземных маршрутов – сложное и долгое дело, поскольку длина пути может достигать около 20 км.

"В газопроводе они там серьезно обживаются. У них там уже микрогородки, такие отдельные пункты, где отдыхают, потому что ползти надо до 20 км. Труба невысокая, ползти по ней неудобно. И война, в том числе, переходит в это подземное измерение", – сказал Карпьяк.

Он отметил, что россияне продолжают давить на украинские позиции, пытаясь не допустить переброски подразделений 8-го корпуса на другие участки фронта. В то же время возможности противника по пополнению личного состава ухудшаются.

"Они будут бросать и бросать в это жерло новых солдат. У них ситуация с пополнением сейчас не лучшая и заметно ухудшается. Это то, что мы можем узнать от пленных, которые рассказывают, что серьезно процветает дезертирство", – отметил Карпьяк.

Представитель также рассказал, что россияне пытаются воспользоваться сложными погодными условиями на Сумщине, однако сделать это им не удалось. В частности, колонна квадроциклов и мотоциклов пыталась двигаться под прикрытием снега, дождя и тумана.

"Вероятнее всего, они хотели просто под прикрытием этой плохой погоды, надеясь, что наши дроны их не увидят, провести ротацию на передовых позициях, подвезти БК, подвезти все, что им было нужно. Не удалось", – рассказал Карпьяк.

Он добавил, что россияне также вынуждены отводить свою артиллерию дальше от переднего края из-за угрозы поражения. В то же время он подчеркнул, что российские войска продолжают попытки продвижения в направлении Сум, однако осуществить их не могут.

"Они все-таки пытаются предпринимать какие-то минимальные штурмовые действия в направлении Сум и продвигаться дальше. У них это не получается", – подытожил представитель 8-го корпуса ДШВ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в течение суток российская оккупационная армия массированно атаковала Сумскую область. В Кролевецком районе целью удара стала железнодорожная станция. В результате обстрелов ранения получили мирные жители.