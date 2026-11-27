Ограничения Starlink для Украины частично сняты, – Зеленский

Работа Starshield, военной компоненты сервиса Starlink в Украине восстановлена, но частично. Режим работы сервиса вернулся к норме только на подконтрольной Украине территории, а на оккупированных землях ограничения остаются. Из-за этого украинским защитникам сложнее перехватывать реактивные дроны врага.

Об этом рассказал британскому вещателю президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, по этому поводу американская сторона "послала некоторые позитивные сигналы".

Позитивные сигналы

Журналисты BBC общались с украинскими военными на передовой. Последние утверждают, что "ограничения в отношении Starshield все еще осложняют им жизнь".

"До этого у нас было больше проблем, но американская сторона подала несколько позитивных сигналов", – прокомментировал ситуацию украинский президент.

Он отметил, что на данный момент на подконтрольной Украине территории система Starshield заработала нормально, однако на временно оккупированных землях ограничения остаются.

"Мы не можем догнать реактивные "Шахеды" перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой, но часто уже бывает поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и так далее", – рассказал Зеленский.

Политический пинг-понг

На вопрос, является ли это решением Белого дома, Зеленский ответил, что технически ограничения ввела компания SpaceX. Но кто принял политическое решение, остается неизвестным.

"Технически – это SpaceX. Политически – не знаю. Действительно не знаю. Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, они говорят, что это другие, мы спрашиваем других, они говорят, что это не они", – рассказал украинский президент.

Он сравнил ситуацию с поставками боеприпасов для систем ПВО Patriot. В обоих случаях все зависит от политического решения, отметил Владимир Зеленский.

Исчезнет из поля зрения

Так или иначе, но чем дольше остается неизвестным, кто принял политическое решение, тем больше становится риск того, что ситуация вообще исчезнет из поля зрения. Так считает временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. Он также обращает внимание на перекладывание ответственности между Белым домом, Пентагоном и компанией SpaceX.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Великобритании Вес Стритинг подчеркивал, что перебои в работе спутниковых систем Starlink в Украине требуют четкого объяснения, ведь такие шаги серьезно подрывают доверие. В этом убеждены министры обороны стран Европы, отмечал он.