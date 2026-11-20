"Одна из самых мощных атак": Игнат рассказал, сколько ракет и дронов РФ запустила по Украине

В пятницу, 20 ноября, Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину. По предварительным данным, было применено десятки ракет и сотни беспилотников.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает медиа. По его словам, среди запущенных российских беспилотников около 120 были реактивными.

Что известно о массированной атаке РФ

По предварительным данным, российские войска выпустили по Украине около 80 крылатых и до 20 баллистических ракет. Кроме того, во время обстрела оккупанты применили примерно 400 беспилотников разных типов, среди которых были и реактивные дроны.

Игнат назвал этот обстрел одной из самых мощных воздушных атак РФ. Всего враг мог применить около 500 средств воздушного нападения.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что украинская противовоздушная оборона продемонстрировала довольно высокий процент перехвата вражеских целей.

Кроме того, по словам Игната, одна из российских ракет, вероятно, пересекла границу с Польшей.

Юрий Игнат. Источник: Facebook / Yuriy Ignat

Последствия массированной атаки

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники. В Киеве в результате обстрела погибли три человека, еще 15 получили ранения, семерых пострадавших госпитализировали.

В столице повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты, из-за чего движение между берегами Днепра существенно осложнилось. Кроме того, зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры, а в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах возникли пожары.

Также под удар попала Львовская область, где россияне атаковали объект энергетики. Во Львове повреждены автомобили и выбиты окна в студенческом общежитии, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Из-за последствий обстрела во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 ноября российские оккупанты атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания вражеского беспилотника пострадали четыре человека, в медучреждении выбито более 50 окон.