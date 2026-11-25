Оккупант пытался спрятаться от украинского дрона под сгоревшим авто: чем все кончилось. Видео

Российские оккупанты продолжают быть лишь расходным материалом для своего военно-политического командования и несут огромные потери личного состава. Подразделения Сил обороны показали видео о неудачной попытке российского военного укрыться от удара БПЛА в разрушенном гараже.

Несмотря на попытки захватчика спастись, украинские военные отминусовали врага. Соответствующее видео в Facebook опубликовала 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ.

Как разворачивались события

В сети украинские защитники показали очередной сюжет, посвященный работе на фронте и точности работы отечественных беспилотников. Согласно описанию к ролику, российский захватчик попытался уйти от преследования украинского дрона и нашел для этого весьма сомнительное укрытие.

Пытаясь спастись от удара, оккупант забрался в смотровую яму разрушенного гаража под сгоревшим автомобилем. В итоге захватчик получил точный сброс от украинского беспилотника.

Авторы поста противопоставляют мотивацию украинских воинов, которые защищают свой дом, семью и независимость государства, поведению российских военных, оказавшихся на чужой территории в качестве захватчиков. Кадры наглядно демонстрируют, что ни разрушенные постройки, ни остатки техники не спасают от точной работы операторов БПЛА.

Оккупант пытался спрятаться от БПЛА. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении российские военные попытались провести штурм верхом на лошадях. Атаку обнаружили во время разведки и остановили бойцы 42-й отдельной механизированной бригады. В результате оккупанты подорвались на минах, никто из штурмовиков не выжил.