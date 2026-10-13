Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший
Оккупанты атаковали Днепр.
Источник: Коллаж OBOZ.UA
Утром 13 октября оккупационная армия РФ нанесла очередные удары по Днепру. В результате вражеской атаки в областном центре зафиксированы многочисленные повреждения.
Ранения получил 64-летний мужчина. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
Последствия атаки
По информации ОВА, медики оказали пострадавшему мужчине всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.
Также появилась информация, что в результате утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.
По предварительной информации, российские оккупанты могли атаковать Днепр управляемой авиабомбой. Воздушные силы ВСУ сообщали о КАБ в направлении областного центра около 5:00 утра.
Повреждения в жилых дома.
Источник: Днепропетровская ОВА
Враг ударил по Днепру.
Источник: Днепропетровская ОВА
В Днепре прогремели взрывы.
Источник: Днепропетровская ОВА
Оккупанты атаковали Днепр.
Источник: Днепропетровская ОВА
В домах выбиты окна.
Источник: Днепропетровская ОВА
Напомним, 13 октября российская террористическая армия атаковала Львовскую область. В результате обстрела уничтожены жилые дома в поселке Мурованое.
Как писал OBOZ.UA, утром 12 октября Россия атаковала Харьков и била по многоэтажкам. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, среди них – двое детей.
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