Оккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

10 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами Кропивницкий. Попадание пришлось на торговый гипермаркет "Эпицентр". В результате атаки пострадали два человека.

На месте атаки вспыхнул масштабный пожар, густой черный дым затянул небо над городом. Об этом сообщили Суспільне Кропивницький и ГСЧС Украины.

Что произошло

Оккупанты атаковали "Эпицентр" БПЛА 10 ноября. На месте атаки вспыхнул мощный пожар, густой черный дым затянул небо над городом. Кропивницкие спасатели тушат масштабный пожар, возникший на месте прилета, однако работа осложняется постоянной угрозой повторных обстрелов.

В ГСЧС сообщили о двух раненых в результате российской атаки. Также из-за атаки загорелся автомобиль на автостоянке.

Спасатели показали видео тушения пожара "Эпицентра" в Кропивницком.

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Информация о пострадавших уточняется. Сообщается, что на месте также работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь всем, кому это необходимо.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в результате российского авиаудара по прифронтовой Комышувахе Запорожской области 2 ноября погибла медсестра и волонтер Ирина Фокина. Женщина помогала местным жителям, готовила для них еду и заботилась о бездомных животных.