Оккупанты атаковали FPV-дроном эвакуационный автомобиль в Краматорске: есть погибшие и раненые. Фото

23 ноября в 09:18 российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, задействованный в эвакуации людей из Краматорска Донецкой области. В результате удара погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. По информации ведомства, во время попадания в салоне автомобиля находились люди, пытавшиеся выехать из города.

Автомобиль, который российск... Источник: Донецкая областная прокуратура Развернуть

Эвакуационный автомобиль пос... Источник: Донецкая областная прокуратура Развернуть

Жертвами удара стали 77-летняя женщина и 68-летний мужчина. Жена погибшего, которой 69 лет, и 52-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и контузии.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что энергетики в Краматорске вынуждены работать в условиях постоянной угрозы ударов российских FPV-дронов. Во время ремонта поврежденных электросетей они берут с собой автоматы и отстреливаются от вражеских беспилотников.

Передвигаться по городу без оружия им уже запрещено. Энергетики подчеркнули, что все они гражданские и раньше не имели дела с оружием.

Также мы писали, что 9 и 10 ноября российские FPV-дроны атаковали автомобили коммунальных предприятий в Краматорске. В результате этих ударов погибли двое работников, еще один получил тяжелые ранения.