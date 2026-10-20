В Ривненской области в результате российского обстрела гипермаркета произошел пожар: пострадали четыре человека. Фото и видео

Во вторник, 20 октября, военные оккупационной армии нанесли удар по Ривненской области. Целью врага стал обычный торговый центр.

Пострадали четыре человека, двое из которых находятся в больнице. Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Александр Коваль.

Что известно

Информацию об атаке захватчиков чиновник обнародовал в 13:16.

"Торговый центр атакован в Ривненской области. По предварительной информации, трое человек ранены, двое из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

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В месте попадания возник крупный пожар. В связи с этим Коваль призвал местных жителей, проживающих поблизости, закрыть окна из-за интенсивного распространения продуктов горения.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", – подчеркнул он.

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Утром 21 октября в ГСЧС уточнили: в целом в результате вражеского удара пострадали четыре человека. Трое из них были госпитализированы.

"20 октября российские войска неоднократно атаковали один из гипермаркетов области. Возник масштабный пожар. Тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены отходить в безопасные места... Пожар ликвидирован. К тушению были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС", – говорилось в сообщении.

Последствия российских ударо... Развернуть

Последствия российских ударо... Развернуть

Последствия российских ударо... Развернуть

Последствия российских ударо... Развернуть

Последствия российских ударо... Развернуть

Последствия российских ударо... Развернуть

Последствия российских ударо... Развернуть

Напомним, 20 октября Россия нанесла очередной удар по Киевской области. В поселке Чабаны (Фастовский район) в результате атаки дрона на автодороге "Киев – Одесса" горят автомобили, есть погибшие и раненые. Удар пришелся недалеко от одного из торговых центров.

19 октября в Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми. В результате удара врага погибли шесть человек, среди которых дети 11 и 1,2 года. Также есть пострадавшие.