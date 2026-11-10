Оккупанты атаковали гражданское предприятие в Винницкой области: есть разрушения и погибшие

В ночь на 10 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Винницкой области. Целью врага стало гражданское предприятие.

Известно о двух погибших. Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Российский террор продолжается

"Два человека погибли этой ночью в результате вражеской атаки на гражданское предприятие в Винницкой области. Соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

По словам Заболотной, на предприятии зафиксировали разрушения. Также в результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщение. Источник: Скриншот

Напомним, 9 ноября в Харькове в результате российской атаки беспилотником ранения получил двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали, сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков. Вражеский БПЛА ударил по Киевскому району города.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. Враг целенаправленно атаковал объект инфраструктуры. В результате действий оккупантов погибли трое людей, еще трое пострадали.