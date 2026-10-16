Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на 16 октября российские войска атаковали Черкасскую область. В Умани в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажном доме, пострадали как минимум пять человек.

Также в городе горели торговые склады. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Что известно о последствиях атаки

О том, что Умань оказалась под ударами российских дронов, Табурец сообщил в 06:42.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов.

"Также разрушен сторожевой домик по соседству: из-под завалов спасен мужчина. На данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте", – написал чиновник.

По другому адресу в Умани в результате атаки горели торговые склады. К 7 часам утра пожар удалось локализовать. На месте продолжали работать экстренные службы.

В городе также развернут оперативный штаб.

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская ОГА

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская ОГА

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация Развернуть

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация Развернуть

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация Развернуть

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

Россия атаковала Умань

В Умани ликвидируют последст... Источник: "Суспільне" Развернуть

В Умани ликвидируют последст... Источник: "Суспільне" Развернуть

В Умани ликвидируют последст... Источник: "Суспільне" Развернуть

В Умани ликвидируют последст... Источник: "Суспільне" Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября оккупанты несколько раз атаковали Хмельницкую область с помощью дронов. В Шепетовском районе враг нанес удар по нефтебазе, там возник пожар.

А в Луцке в результате вражеской атаки поздно вечером 15 октября произошел блэкаут, город был частично обесточен. Из-за отсутствия электричества было прекращено также и водоснабжение.