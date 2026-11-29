Оккупанты атаковали Винницкую область и убили двух человек: вспыхнул пожар. Фото

В Винницкой области в результате российской атаки погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.

Об этом сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталия Заболотная в своем Telegram-канале. Подробности о последствиях обстрела также обнародовало Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

Пожар, возникший после росси... Источник: ГУ ГСЧС в Винницкой области Развернуть

Последствия российской атаки... Источник: ГУ ГСЧС в Винницкой области Развернуть

Под удар попал жилой сектор одной из общин вблизи Винницы. В результате обстрела поврежден жилой дом, а рядом с ним загорелись два микроавтобуса. Спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели тушат пожар, возни... Источник: ГУ ГСЧС в Винницкой области Развернуть

Спасатели ликвидируют послед... Источник: ГУ ГСЧС в Винницкой области Развернуть

К работам по ликвидации последствий обстрела от ДСНС привлекли 20 спасателей и шесть единиц техники. Информация о последствиях атаки уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября российские войска в очередной раз атаковали Винницу. Тогда зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры, а также повреждение гражданского предприятия, офисных и административных зданий, общественного транспорта и автомобилей. В результате обстрела травмировались пять человек.

Еще один российский удар по городу произошел 17 ноября. Тогда под атакой оказалась восточная часть Винницы. Погибла женщина, еще один человек получил ранение. Кроме того, пострадали здания, в частности детский сад, и автомобили. Загорелись два легковых автомобиля и два грузовика.