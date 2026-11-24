Оккупанты атаковали Винницу: есть попадание в объект критической инфраструктуры и пострадавшие

Российские оккупанты повторно атаковали Винницу 24 ноября. В результате удара зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, также повреждены троллейбус и автомобиль.

Сначала сообщалось об одном травмированном, однако позднее число пострадавших возросло до четырех. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Последствия атаки на Винницу 24 ноября

По предварительной информации, в результате повторной атаки на город есть попадание в объект критической инфраструктуры. Кроме того, повреждены троллейбус и автомобиль.

По состоянию на 8:50 было известно об одном травмированном человеке. Позднее число пострадавших уточнили: медицинская помощь понадобилась уже четырем людям.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Как ходит общественный транспорт в Виннице

Из-за последствий атаки временно изменили движение отдельных троллейбусных маршрутов. Троллейбусы № 1, 4 и 7 ходят через разворот возле "Гроша".

До улицы Луговой запустили автобусы и троллейбусы с автономным ходом.

Взрывы в Виннице 24 ноября 2026. Источник: Скриншот

Взрывы в Виннице 24 ноября 2026. Источник: Скриншот

Взрывы в Виннице 24 ноября 2026. Источник: Скриншот

Взрывы в Виннице 24 ноября 2026. Источник: Скриншот

Взрывы в Виннице 24 ноября 2026. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска во вторник, 17 ноября, нанесли удар по Виннице. Под атакой оказалась восточная часть города. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие, на месте работают соответствующие службы.