Оккупанты боятся атак Украины на Крымский мост: в "Атеш" раскрыли, как враг готовится. Фото

Несколько дней назад противн...

Российские оккупанты усиливают защиту Крымского моста, опасаясь ударов Сил обороны Украины. Противник также пополняет боекомплект и укрепляет позиции на ключевых подступах к переправе с обоих берегов Керченского пролива.

Об этом сообщает движение "АТЕШ", агенты которого фиксируют развертывание дополнительных мобильных огневых групп и подразделений противовоздушной обороны. Места сосредоточения российских сил и позиции расчетов фиксируются и передаются Силам обороны Украины.

Как оккупанты усиливают защиту Крымского моста

По данным движения, несколько дней назад противник начал активно укреплять мосты и переправы. Теперь агенты "АТЕШ" фиксируют подготовку оккупантов к отражению возможных ударов непосредственно по Крымскому мосту.

Россияне пополняют боекомплект и развертывают дополнительные мобильные огневые группы и подразделения ПВО. Их позиции сосредоточены на ключевых подступах к переправе с обоих берегов Керченского пролива.

Со стороны Керчи огневые точки и расчёты ПВО размещают на мысе Ак-Бурун, острове Тузла, прилегающих господствующих высотах и вдоль береговой линии.

На противоположной стороне пролива позиции обустроены в районе косы Тузла, возле станицы Тамань и на прибрежных укреплениях.

Как поясняют в "АТЕШ", выбор этих мест связан с необходимостью перекрыть возможные маршруты подхода морских беспилотных катеров и создать более плотный огонь по воздушным целям.

Как оккупанты усиливают защи... Источник: t.me/atesh_ua Развернуть

Как оккупанты усиливают защи... Источник: t.me/atesh_ua Развернуть

Как оккупанты усиливают защи... Источник: t.me/atesh_ua Развернуть

8 октября — годовщина первого подрыва Крымского моста

Кстати, 8 октября — годовщина первого взрыва Крымского моста. В 2022 году в 6:07 на автомобильной части моста взорвался грузовик со взрывчаткой, что привело к детонации семи цистерн с топливом в поезде. В результате взрыва обрушились автомобильные пролеты, а движение по этой логистической артерии российских войск было парализовано.

Следующая атака произошла 17 июля 2023 года с применением надводных дронов. Тогда обрушился автомобильный пролет моста.

Также был зафиксирован подрыв опор 3 июня 2025 года.

В "АТЕШ" утверждают, что предыдущие атаки продемонстрировали уязвимость Крымского моста, который Россия использует в качестве важной артерии снабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовит ключевые логистические узлы к возможным ударам Сил обороны Украины. Сотрудники Дирекции автомобильных дорог Ростовской области, соответствующее указание штаба Южного военного округа получили гражданские и военные ведомства. Речь идет, в частности, о подготовке мостов и других переправ, через которые осуществляется снабжение группировок российских войск. На объектах планируется усилить охрану, установить антидроновые сетки и средства РЭБ, а также подготовить понтонные дублеры.