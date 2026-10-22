Оккупанты готовятся возобновить механизированные атаки на юге: в Силах обороны рассказали, что происходит

На юге Украины российские войска после многомесячной паузы готовятся возобновить механизированные атаки. Подготовку к наступательным действиям осенью они уже завершили и теперь выдвигают бронетехнику в районы, откуда планируют начинать штурмы.

Об этом в комментарии Укринформ сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко. Она также рассказала о ситуации на фронте и потерях оккупантов.

По словам Шевченко, самым горячим в операционной зоне группировки остается Гуляйпольское направление. Здесь украинские военные противостоят одной из крупнейших группировок российских сил, в состав которой входят подразделения нескольких общевойсковых армий РФ.

"В среднем на этом направлении фиксируется по 10–20 боевых столкновений в сутки. Враг пытается продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Ровное, Косовцево, Терноватое, Верхняя Терса, Горькое, Чаривное, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егорьевка", – рассказала заместитель пресс-секретаря.

Ситуация на Гуляйпольском на... Источник: DeepStateMAP Развернуть

По словам Шевченко, российские войска отказались от наступления широким фронтом и перешли к тактике инфильтрации, пытаясь проникать сквозь украинские позиции малыми группами. Время от времени оккупанты также проводят штурмы при поддержке мотоциклов и квадроциклов.

"Этот вид транспорта маневренный и быстрый", – пояснила заместитель пресс-секретаря.

В то же время украинские военные выявляют и срывают попытки противника продвинуться. Силы обороны контролируют логистические пути россиян и поражают их технику и личный состав еще во время выдвижения, подчеркнула Шевченко.

Она также сообщила, что с начала октября в операционной зоне группировки "Юг" украинские подразделения уничтожили более 3 тысяч российских оккупантов и 1300 единиц вооружения и военной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации российских пехотинцев. В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ объяснили, что оккупанты пытаются продвигаться без надлежащей поддержки, стабильной связи, своевременной доставки боекомплекта и возможности эвакуировать раненых.

По данным украинских военных, из-за этого некоторые захватчики, получив ранения или потеряв возможность двигаться дальше, решают подорвать себя гранатой.