Оккупанты готовятся выдать доставленную в Олешки украинскими военными помощь за свою – ВСУ

Украинские военные с помощью беспилотников доставили жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области сразу четыре тонны продуктов. В свою очередь российские оккупанты, пытающиеся блокировать гуманитарную помощь и эвакуацию мирных жителей из Олешек, готовят информационные провокации с привлечением местных жителей. В частности, захватчики намерены выдать помощь, доставленную в город украинскими военными, за свою.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Александр Прокудин. Также информацию о подготовке российской стороной серии информационных провокаций подтвердила пресс-секретарь группировки Сил обороны "Юг" Анастасия Шевченко.

Что говорят власти

Вся операция по доставке гуманитарной помощи жителям Олешко, включая подготовку и реализацию, длилась несколько суток. Пакеты с едой и медикаментами доставили сразу в сто точек города. Каждый пакет спускали с дронов на тросах "туда, где его больше всего ждали".

Это была совместная боевая операция ХОВА, бойцов 30-го корпуса морской пехоты, 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен", 34-го полка Национальной гвардии, подразделения "Болгаричи" 11-й бригады НГУ и защитников 79-го пограничного отряда.

"После нашей операции по доставке продовольствия в Олешки россияне планируют развернуть широкую информационную кампанию против Украины. Разведка зафиксировала перехваченные сообщения, в которых говорится о приказе командирам российских оккупационных подразделений, блокирующих Олешки, снимать пропагандистские ролики", – рассказывает глава ХОВА Прокудин.

По имеющейся информации от разведки, захватчики планируют использовать гражданских жителей города, "их будут заставлять хвалить оккупантов и перекладывать ответственность за преступления россиян на украинских военных".

"Это не просто пропаганда, а продолжение имперской традиции, которая берет свое начало со времен Ивана Грозного, прошла через сталинский тоталитаризм и сегодня проявляется в действиях современной России. Логика неизменна. Им недостаточно покорить человека, им нужно сломить его волю и заставить прославлять своего палача. И сегодня мы видим это в Олешках – россияне сначала разрушают город, оставляют людей без еды и воды, а затем заставляют перед камерами благодарить оккупантов", – отмечает военный глава области.

Что говорят в армии

Как уточнила пресс-секретарь группировки "Юг", украинские защитники для операции по оказанию помощи жителям Олешек"совершили 142 вылета". Шевченко подчеркнула, что это была сложная операция, проведенная в условиях постоянной опасности.

"Каждый день важен для спасения людей, которые там голодают и умирают", – подчеркнула Шевченко.

По ее словам, в настоящее время в городе остается около двух тысяч человек, в том числе около 50 детей (до войны в Олешках проживало чуть более 24 тысяч украинцев).

Целенаправленный террор

Олешки зараз Источник: 34 ОБрМП

Враг умышленно создает гуманитарный кризис в Олешках, утверждает Шевченко. Российские оккупанты не дают проводить эвакуацию мирных жителей, заминировали все логистические пути и не позволяют гуманитарным миссиям доставлять в оккупированный город продовольствие, воду и медикаменты.

Такие действия представляют собой целенаправленный террор в отношении гражданского населения, что может привести к полной изоляции Олешек и необратимым последствиям, и российские оккупационные власти, допустившие подобную ситуацию, несут за это полную ответственность, подчеркнула представительница группировки "Юг".

Олешки зараз Источник: 34 ОБрМП

"В то же время у нас есть информация о возможной подготовке российской стороной серии информационных провокаций – пропагандистских видеороликов с участием мирных жителей Олешок, в которых их заставляют заявлять на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам", – добавила Шевченко.

OBOZ.UA ранее уже сообщал: Россия сознательно морит голодом жителей оккупированных Олешок. Жители города остались без еды, воды, электричества, газа и медицинской помощи. Из-за отсутствия продуктов люди уже вынуждены есть сорняки, дети страдают от голода.

Олешки зараз Источник: 34 ОБрМП

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ситуацию в Олешках "полной блокадой" со стороны российских сил. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он призвал международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы добиться доступа гуманитарной помощи в город.