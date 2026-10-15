Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб, но есть "нюанс": что пошло не так у врага

Российская оккупационная администрация планирует превратить Мариуполь в крупный логистический узел Азово-Черноморского бассейна. В то же время оккупанты признают проблемы с безопасностью Мариупольского порта и обсуждают дополнительные меры защиты.

Несмотря на амбициозные планы, конкретные объемы грузооборота, инвестиции и сроки реализации проектов оккупационная администрация не называет. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Оккупанты признали проблемы с безопасностью порта

11 сентября состоялось заседание так называемого "Морского совета ДНР". Одним из центральных вопросов стала безопасность Мариупольского порта.

По имеющейся информации, глава оккупационной администрации Денис Пушилин осторожно, но прямо признал сложные условия работы порта и сообщил о подготовке комплекса защитных мер.

Оккупационный министр транспорта Александр Бондаренко высказался более откровенно. Среди приоритетов он назвал модернизацию защиты акватории и развитие альтернативных логистических маршрутов.

Таким образом, оккупационная администрация уже учитывает риски нарушения морских перевозок и необходимость резервных транспортных решений.

Мариуполь хотят превратить в крупный логистический центр

Несмотря на проблемы с безопасностью, стратегическая цель оккупантов остается неизменной – превратить Мариуполь в крупный логистический узел Азово-Черноморского бассейна.

Для реализации этих планов россияне также развивают систему подготовки кадров. Азовский морской институт получил лицензии на девять образовательных программ. Кроме того, при институте планируется создать школу и лицей.

Оккупационная администрация заявляет о будущих грузопотоках, развитии инфраструктуры и интеграции порта в транспортную систему России.

Почему российские планы вызывают вопросы

В то же время оккупанты не называют конкретных объемов будущего грузооборота, запланированных инвестиций или сроков реализации проектов. Зато уже обсуждают дополнительную защиту порта и альтернативные маршруты.

Это свидетельствует о том, что риски безопасности влияют на планы в отношении Мариупольского порта. Несмотря на заявленные амбиции, оккупационная администрация вынуждена учитывать возможные сбои в морских перевозках.

В предоставленной информации ситуацию характеризуют как пример того, как российские планы в отношении Мариуполя сталкиваются с реальностью украинских дроновых угроз.

Оккупанты хотят превратить М... Источник: Скриншот Развернуть

Оккупанты хотят превратить М... Источник: Скриншот Развернуть

Оккупанты хотят превратить М... Источник: Скриншот Развернуть

Карта. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе планировали присваивать не только жилье украинцев, но и земельные участки. После так называемой "кадастровой инвентаризации" они начали процедуру признания "брошенных" земель муниципальной собственностью. По данным Центра изучения оккупации, такие участки планировалось распределять, в частности, между российскими военными – участниками так называемой "СВО", которые уничтожали город.