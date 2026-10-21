Оккупанты массировано атаковали Коротич в Харьковской области: погибли два человека, среди пострадавших – дети
Разрушены частные дома.
Источник: ГСЧС Харьковской области
В ночь на 21 октября Россия нанесла массированный удар по поселку Коротыч в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли двое пожилых людей.
Еще 11 местных жителей пострадали, среди них – 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. О последствиях атаки рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Что известно об ударе РФ по Коротичу
По словам чиновника, российские войска нанесли массированный удар по поселку с помощью дронов посреди ночи: обстрел продолжался примерно с 01:30 до 02:05.
В результате вражеской атаки погибли супруги: 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Тела погибших, как уточнили в ГСЧС, спасатели обнаружили под завалами одного из разрушенных домов.
Россия нанесла удар по поселку Коротич
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пострадали как минимум 10 (по данным Синегубова и ГСЧС – 11) человек: у них диагностировали острую реакцию на стресс. Среди пострадавших – двое детей: 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка.
Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
Россия нанесла удар по поселку Коротич
В результате вражеских ударов повреждены 13 частных домов и автомобиль, полностью сгорело хозяйственное строение.
"Несмотря на угрозу повторных ударов, на местах атак работали спасатели, саперы, кинологи и офицеры-спасатели громады", – подчеркнули в ГСЧС.
Россия нанесла удар по поселку Коротич
Россия нанесла удар по поселку Коротич
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Россия нанесла удар по поселку Коротыч
Россия нанесла удар по поселку Коротич
Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 20 октября, Россия атаковала БПЛА Фастовский район. В результате атаки дрона на автодороге "Киев – Одесса" горели автомобили, погибли и получили ранения люди.
Также оккупанты наносили удары по пригороду Днепра: под ударом оказались складские помещения. Известно, что пострадали четверо человек, двое – погибли.