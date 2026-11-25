Оккупанты на Покровском направлении хотят продвинуться в сторону Сергеевки: в ВСУ раскрыли замысел врага. Карта

Российские войска на Покровском направлении пытаются использовать дождливую погоду для штурмов на мотоциклах и квадроциклах. В то же время оккупанты планируют продвигаться в сторону Сергеевки, которую считают важным тактическим пунктом для дальнейшего продвижения на Днепровщину.

Украинские военные уже понимают намерения противника и отслеживают его действия. Об этом в эфире "Эспресо" рассказала начальник отделения коммуникаций 152-й отдельной егерской бригады им. Симона Петлюры майор Екатерина Мирончук.

Оккупанты пытались штурмовать позиции на мотоциклах и квадроциклах

По словам Мирончук, российские военные воспользовались дождливой погодой и попытались атаковать украинские позиции на легкой технике. Однако украинские инженеры заранее дистанционно заминировали маршрут, по которому должны были двигаться оккупанты.

"Они решили штурмовать наши позиции с помощью квадроциклов и мотоциклов. Три квадрика и три мотика. Но заранее наши инженеры дистанционно заминировали их тропинку, по которой они продвигались", – рассказала военная.

На следующий день россияне снова попытались пройти тем же маршрутом, но уже меньшей группой. Эта попытка также завершилась подрывами.

Мирончук подчеркнула, что оккупанты не отказываются от своих намерений, и призвала их сдаваться в плен, а не погибать во время безрезультатных атак.

Почему россияне хотят продвинуться к Сергеевке

Отдельно представительница 152-й бригады рассказала о планах российских войск в отношении Сергеевки. По ее словам, оккупанты рассматривают этот населенный пункт как важное направление для дальнейшего продвижения на Днепровщину.

"На Сергеевку у них большие планы, чтобы сократить путь на Днепровщину. С тактической точки зрения они видят в этом большой приоритет", – пояснила Мирончук.

Она отметила, что до начала полномасштабной войны в Сергеевке было зарегистрировано около 160 человек. Несмотря на небольшие размеры, населенный пункт имеет важное значение из-за своего расположения и возможностей для дальнейшего продвижения российских войск.

В ВСУ знают о планах противника

По словам Мирончук, украинские военные понимают замысел оккупантов благодаря работе разведки, аналитиков и других подразделений штаба.

"Наша разведка очень хорошо работает. Аналитики и другие подразделения штаба понимают, где что, кто чего хочет и как мы можем этого избежать", – сказала она.

При этом военнослужащая подчеркнула, что украинским подразделениям нужно учитывать не только угрозу продвижения россиян в направлении границы Днепропетровской области, но и возможные риски для сил, находящихся на флангах.

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении российские военные попытались провести штурм верхом на лошадях. Атаку обнаружили во время разведки и остановили бойцы 42-й отдельной механизированной бригады. В результате оккупанты подорвались на минах, никто из штурмовиков не выжил.