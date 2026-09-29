Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Александровском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на Александровском направлении, где обороняются украинские десантники. В то же время наши защитники выявляют вражескую технику еще на подступах и наносят по ней удары.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отдела связи 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Роман Писаренко. По его словам, россияне все больше сосредотачивают внимание на этом участке фронта.

"Враг начинает акцентировать внимание именно на нашем Александровском участке фронта, там, где находятся наши десантники", – отметил Писаренко.

В то же время на позициях 79-й бригады пока не фиксируется масштабного проникновения российских военных.

Ситуація на Олександрівськом... Источник: Скриншот DeepStateMAP Развернуть

Важную роль в сдерживании противника играет аэроразведка. Она контролирует не только передовую, но и глубину расположения российских сил, а также украинские тылы.

Аэроразведка позволяет своевременно выявлять попытки россиян проникнуть в тыл украинских подразделений.

Еще одним средством обороны является дистанционное минирование. Как пояснил Писаренко, из-за большого количества дронов в воздухе саперам сложно добраться до переднего края, чтобы устанавливать противотанковые и противопехотные мины.

В то же время дистанционные системы минирования могут работать в нескольких километрах от передовой, создавая минные заграждения на расстоянии.

Ухудшение погоды может сыграть на руку оккупантам

Писаренко отметил, что осенью и весной российские войска традиционно могут пытаться воспользоваться дождями и туманами для механизированных штурмов.

В таких условиях наблюдать за средними и дальними тыловыми районами становится сложнее, что потенциально позволяет противнику более скрытно готовить выдвижение техники.

В то же время на участке ответственности 79-й бригады пока не фиксируется накопление сил или подготовка к таким атакам.

Российскую технику уничтожают еще на подступах

Писаренко отметил, что главная задача – своевременно обнаружить скопления вражеской техники и нанести по ним удар еще до того, как они доберутся до передовой.

"Как только они начинают выдвигаться, когда по ним наносят огневое поражение, они уже не так уверены, что смогут действительно доехать хотя бы до переднего края, не говоря уже о прорыве какой-либо линии фронта", – пояснил пресс-секретарь.

Среди других средств противодействия таким атакам он назвал противотанковое вооружение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Александровском направлении тяжело раненный российский оккупант не дождался эвакуации. Во время разговора с командиром он заявил, что больше не выдерживает боли, после чего застрелился.

В ГУР отметили, что этот случай демонстрирует проблемы с эвакуацией раненых в российской армии, а также отношение командования к своим военнослужащим.

Как писал OBOZ.UA, на Покровском направлении российские войска атакуют позиции Сил обороны преимущественно небольшими пехотными группами, пытаясь проникнуть между украинскими подразделениями.

Военные ВСУ обнаруживают их с помощью дронов и уничтожают еще на подступах.