Оккупанты пытаются прорваться в островную зону на Днепровском направлении: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские войска систематически пытаются проникнуть в островную зону на Днепровском направлении, чтобы оборудовать там позиции и приблизить свои подразделения к правому берегу. Однако надолго закрепиться на островах оккупантам не удается – украинские военные выявляют и уничтожают такие группы.

Об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и телеканале Эспресо рассказал представитель 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль. Он также сообщил об усилении российских обстрелов Херсона и населенных пунктов области, а также объяснил, есть ли у противника силы для масштабного форсирования Днепра.

Как Россия пытается оказывать давление на Херсонщину

По словам Дрогаля, оккупанты продолжают применять тактику массированных обстрелов. Под огнем оказываются гражданский сектор, критическая инфраструктура, энергетические объекты, жилые дома и общественный транспорт.

Военный объяснил, что география Днепровского направления существенно затрудняет проведение наступательных операций. Между позициями украинских и российских войск расположены дельта Днепра, многочисленные острова, сама река и ее притоки.

"Сейчас они используют фактически ту же тактику, которую использовали раньше. Это массированные обстрелы, потому что нужно учитывать географию. У нас сложный географический район", – отметил представитель.

В то же время российские войска улучшили логистическое обеспечение своих подразделений, подтянули технику и пополнили запасы боеприпасов. Это сказалось на интенсивности атак: по словам Дрогаля, за несколько дней количество артиллерийских обстрелов превысило 150, а ударных беспилотников оккупанты применили более 1500.

Он подчеркнул, что цели противника остаются неизменными, несмотря на отсутствие успехов на линии боевого соприкосновения. Россияне пытаются дестабилизировать ситуацию и сделать украинские населенные пункты непригодными для жизни.

Карта боевых действий. Источник: Скриншот

Готовит ли Россия форсирование Днепра

Несмотря на активность оккупантов, украинские военные пока не фиксируют у них достаточного количества сил и средств для масштабной операции по форсированию Днепра. Дрогаль объяснил, что благодаря современным технологиям украинские защитники могут отслеживать действия противника и своевременно реагировать на его перемещения.

"Мы не наблюдаем и не фиксируем здесь у них тех сил и средств, которые могли бы сделать возможной подобную операцию – форсирование Днепра или что-то в этом роде. Нужно также учитывать, что мы видим все, что они делают, потому что поле боя сейчас прозрачно благодаря технологиям", – сказал представитель.

По его словам, украинские подразделения активно ведут контрбатарейную борьбу и наносят противнику потери в технике. В частности, всего за несколько дней российские войска потеряли 64 единицы автомобильной техники, а также понесли потери в артиллерии.

Дрогаль подчеркнул, что сейчас у оккупантов нет шансов провести масштабную операцию на этом направлении, поскольку украинские военные эффективно противодействуют их действиям.

Зачем оккупанты пытаются закрепиться на островах

Отдельно представитель рассказал о попытках российских диверсионно-штурмовых групп проникнуть в островную зону. Для этого захватчики используют разные плавсредства, пытаются высаживаться на островах, оборудовать там позиции и приближать личный состав к правому берегу Днепра.

По словам Дрогаля, таким образом противник стремится создать дополнительную угрозу для Херсона и других населенных пунктов Херсонщины.

"Они систематически предпринимают попытки выдвигаться именно в островную зону, пытаются на разных плавсредствах заходить туда, высаживаться на островах, закрепляться, создавать свои позиции, инфильтрировать личный состав поближе к правому берегу", – рассказал военный.

В то же время эти попытки пока не приносят россиянам желаемого результата. Дрогаль пояснил, что из-за сложной географии противнику трудно удерживать позиции на островах, а украинские защитники не позволяют его группам надолго закрепиться там.

"Те группы, которые выходят на острова, живут там очень недолго", – подчеркнул представитель 30-го корпуса морской пехоты.

Напомним, российские войска не смогли выполнить поставленные на сентябрь задачи по захвату территорий на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Несмотря на это, оккупанты продолжали планировать наступательные действия, в частности пытались продвигаться малыми штурмовыми группами при поддержке мотоциклов и квадроциклов.

Как писал OBOZ.UA, на Александровском направлении российские войска пытались вернуть позиции, потерянные во время предыдущих боев. Украинские защитники обнаруживали вражескую технику еще на подступах и наносили по ней удары, не позволяя противнику восстановить контроль над позициями.