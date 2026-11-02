Оккупанты перебрасывают силы на Гуляйпольское направление: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская армия усиливает группировку на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области. В то же время, несмотря на привлечение дополнительных сил и техники, оккупанты продвигаются лишь на отдельных участках и не добиваются существенных успехов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 1 ноября. Аналитики оценили ситуацию на юге Украины и планы российского командования.

Гуляйпольское направление остается одним из приоритетных для российских войск на юге Украины. Восточная группировка войск РФ пытается продвигаться на запад, чтобы соединиться с группировкой "Днепр", которая атакует Орехов с юга. В дальнейшем российское командование может планировать развивать наступление в направлении Запорожья.

Ситуация на Гуляйпольском на... Источник: DeepStateMAP Развернуть

По информации украинских военных источников, российское командование наращивает силы 5-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий, обеспечивая их бронетехникой и пополняя личным составом. Все они входят в состав Восточного военного округа РФ. Кроме того, на направление перебрасывают подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Аналитики напомнили, что еще весной 2026 года Россия использовала стратегические резервы для усиления 5-й и 58-й общевойсковых армий. Это происходило на фоне украинских контратак, в результате которых Силы обороны перехватили инициативу на Александровском направлении.

Несмотря на постоянное усиление, российские войска не достигают оперативно значимых результатов. По оценке ISW, последние тактически важные продвижения оккупантов произошли вблизи Орехова. В целом их достижения на юге остаются ограниченными и носят локальный характер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Гуляйпольском направлении российские войска привлекают к штурмам иностранных наемников из стран Африки и Азии. По данным 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, только за прошлую неделю Силы обороны уничтожили и ранили там около 900 оккупантов. Это почти на 150 больше, чем за предыдущий период, и самый высокий показатель за последние два месяца.

Из-за значительных потерь российское командование вынуждено перегруппировывать силы и проводить ротации. В частности, разбитые подразделения 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 5-й общевойсковой армии заменяют военнослужащими 60-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время оккупанты продолжают применять тактику просачивания малыми пехотными группами численностью от одного до пяти военнослужащих.