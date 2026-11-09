Оккупанты строят подземные туннели на левобережье Херсонщины: в ВМС раскрыли замысел врага. Карта

На левобережье Херсонщины российские военные обустраивают подземные ходы, чтобы незаметно приближаться к позициям украинских защитников и проводить наступательные действия. Длина таких туннелей – от 50 до 150 метров.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Алим Керимов. По его словам, такая тактика позволяет оккупантам скрытно продвигаться в условиях, когда украинские военные контролируют воздушное пространство и препятствуют передвижению противника по суше.

Длина лабиринтных туннелей составляет от 50 до 150 метров. Отдельные участки с такими ходами охватывают примерно 20–30% оккупированного Левобережья. Однако единой разветвленной подземной сети россияне не создали.

Карта боевых действий по сос... Источник: DeepStateMAP Развернуть

Керимов объяснил, что оккупанты прибегают к такому способу продвижения из-за опасности передвижения по открытой местности. Сначала они пытаются продвигаться по суше, а затем обустраивают туннели и укрытия.

Украинские военные обнаруживают входы в эти ходы и уничтожают их.

Подземные коммуникации противник использует для скрытого перемещения личного состава и на Купянском и Авдеевском направлениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время гуманитарного перемирия в районе Олешек российские войска воспользовались паузой, чтобы укрепить свои позиции, пополнить запасы оружия и боеприпасов и перебросить дополнительные подразделения на левобережье Херсонщины. Военный эксперт Владислав Селезнев предполагал, что после этого могут усилиться минометные и артиллерийские обстрелы Херсона. В то же время он не видит оснований считать, что оккупанты готовятся форсировать Днепр.