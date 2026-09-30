Оккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВА

Российские захватчики в Олешках на оккупированной части Херсонской области отбирали у людей продукты, которые украинские военные сбрасывали с помощью БПЛА. Более того, в городе, где развернулась настоящая гуманитарная катастрофа и люди страдают от голода, сам факт наличия нероссийских продуктов захватчики используют как повод для обвинения людей в "сотрудничестве с ВСУ".

В громаде также продолжают пропадать люди, порой – целыми семьями. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

Что известно

Украинские военные периодически сбрасывают продукты для жителей оккупированных Олешек, страдающих от голода. Однако захватчики отбирают у людей еду.