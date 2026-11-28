Оккупанты убили последнего жителя Тягинки на Херсонщине: появились подробности

В Тягинке на Херсонщине нашли останки последнего жителя села, которого убили российские военные. Мужчина отказался окончательно покинуть населенный пункт, несмотря на попытки убедить его эвакуироваться.

Перед возвращением в Тягинку он получил от оккупантов записку с угрозой. Об этом сообщил начальник Тягинской сельской военной администрации Николай Яценко.

Мужчина вернулся в Тягинку после эвакуации

По словам Яценко, мужчину пытались убедить уехать из села. Он эвакуировался и некоторое время находился в другом населенном пункте, однако позже вернулся в Тягинку.

Перед этим мужчина вышел из села с запиской от российских военных. В ней говорилось: "Дед, уходи отсюда, или мы тебя хлопнем!".

Мужчина вернулся в Тягинку после эвакуации. Источник: most.ks.ua

Останки мужчины нашли во время перемирия

Мужчина, вероятно, погиб в результате российского обстрела его дома. Его останки удалось найти только во время перемирия.

Оккупанты убили последнего ж... Источник: most.ks.ua Развернуть

Карта. Источник: Скриншот

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