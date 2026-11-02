Оккупанты ударили по Изюму и Чугуеву в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Оккупанты ударили по Изюму и...

Утром 2 ноября российские войска нанесли авиаудары по Изюму и Чугуеву в Харьковской области. В Изюме вражеские КАБы попали в жилые многоэтажки, горели автомобили и почтовое отделение.

Как минимум один человек погиб, еще 14, в частности ребенок, пострадали в результате атаки. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об авиаударе по Изюму

В 09:24 утра Синегубов сообщил: около 9 часов утра враг ударил по городу управляемыми авиабомбами.

"Предварительно, зафиксировано попадание в 4-этажный жилой дом, горят автомобили. Также поступила информация о возгорании почтового отделения. Уточняем данные о пострадавших и последствиях атаки. На месте работают все экстренные службы", – писал тогда чиновник.

Враг ударил по Изюму

Враг ударил по Изюму

Враг ударил по Изюму

Враг ударил по Изюму

Враг ударил по Изюму

Вскоре стало известно: в результате атаки войск РФ погиб человек.

Еще как минимум трое горожан были ранены. Все получают медицинскую помощь.

К 11 часам число пострадавших выросло до 8 человек, среди раненых – 11-летний мальчик.

"На данный момент зафиксировали попадание в 5-этажный многоквартирный жилой дом, где в результате удара разрушены этажи с 1 по 3. Еще одно попадание – в 4-этажный жилой дом. Также в городе повреждены как минимум 14 частных домов, 2 магазина, 6 автомобилей. Осмотр территории продолжается", – поделился обновленными данными Синегубов.

За час число раненых снова выросло – почти вдвое.

"Предварительно 1 человек погиб, еще 14 пострадали в результате ударов российских КАБов по городу Изюм. В результате попаданий частично разрушены и повреждены многоквартирные жилые дома, частные дома и магазины. Возникли пожары легковых автомобилей. Спасатели ликвидировали все возгорания", ––сообщили в ГСЧС в 11:47.

Россия атаковала Изюм КАБами

Россия атаковала Изюм КАБами

Россия атаковала Изюм КАБами

Россия атаковала Изюм КАБами

Россия атаковала Изюм КАБами

Россия атаковала Изюм КАБами

Это была не первая атака войск РФ на Изюм за сегодня

На страницах Изюмской городской военной администрации еще около 7 часов утра сообщали, что серию авиаударов россияне нанесли по городу также между 3 и 4 часами ночи. Последствия прилетов КАБ тогда фиксировались в нескольких районах.

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Так, в районе Пески было частично разрушено одно частное домовладение, еще 10 домов и легковые автомобили получили повреждения.

Последствия ночных ударов. Источник: Изюмская ГВА

В районе Нафтовик фиксируют повреждения на территории частного сектора вследствие попадания КАБ в дорожное покрытие, также повреждены электрические сети, из-за чего часть города осталась без света.

Всего за сутки, как сообщали утром в Харьковской ОВА, в Изюмском районе враг повредил 2 многоквартирных и 20 частных домов, 4 автомобиля, АЗС, помещение банка, ТРЦ, кабинет нотариуса, электросети.

Удар по Чугуеву

Как сообщил Синегубов, в Чугуеве в результате атаки пострадали пять человек.

В частности, четыре женщины получили взрывные ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс и медицинскую помощь на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Одессе.

В результате вражеских ударов есть пострадавшие. Разрушениям подвергся объект ДТЭК.