Оккупанты ударили по машине в Харьковской области: погибла женщина, ранен мужчина

Страна-агрессор Россия не прекращает терроризировать население Харьковской области – 3 октября захватчики, среди прочего, нанесли удар с помощью дрона по гражданскому автомобилю в поселке Шестаково. В результате попадания вражеского беспилотника погибла 35-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранения.

Об этом вечером в субботу сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что раненого госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Харьковской области 3 октября

По данным Синегубова, в 19 часов вражеский удар был зафиксирован в областном центре, в Шевченковском районе. Однако там взрыв произошел на открытой территории, а "информации о пострадавших не поступало".

В 20:45 начальник Харьковской ОГА сообщил о том, что вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в поселке Шестаково. "В результате вражеского удара погибла 35-летняя женщина и получил ранение 39-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", – отметил Олег Синегубов.

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А уже в 21:25 глава Харьковской ОГА сообщил, что в Киевском районе областного центра также "вражеский дрон попал в автомобиль". Но здесь, к счастью, обошлось без пострадавших.

Шестаково на карте войны. Источник: скриншот

Российские удары

Также 3 октября российские оккупанты массово применили беспилотники, артиллерию и авиабомбы для нанесения ударов по Днепропетровской области. За день регион пережил более 40 вражеских ударов; по меньшей мере три человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Старой Гнилице в Харьковской области в результате российской атаки на ферму погибли шесть человек (среди погибших – двое мужчин и четверо женщин). Еще 12 работников фермы пострадали.