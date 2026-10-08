Оккупанты обстреляли автобус в Краматорске: 30 человек погибли, 18 получили ранения. Фото

В Краматорске Донецкой области в результате российского удара по автобусу погибли 12 человек, ещё 13 получили ранения. Оккупанты применили бомбу УМПБ Д-30 СН.

Снаряд попал на одну из улиц города. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Речь идет не просто о статистике, а о людях, чьи жизни унесла российская армия, подчеркивают в ОГА.

Есть раненые. Источник: Национальная полиция Украины.

Вадим Филашкин призвал жителей Донецкой области, которые до сих пор остаются в регионе, эвакуироваться в более безопасные области Украины.

Последствия преступления России. Источник: Национальная полиция Украины.

По состоянию на 11:30 стало известно о 14 раненых в результате российского удара по Краматорску.

Есть пострадавшие. Источник: Национальная полиция Украины.

Также повреждены два рейсовых автобуса и многоквартирный дом.

Атака РФ. Источник: Национальная полиция Украины.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, парамедики, патрульные полицейские, спасатели ГСЧС и другие профильные службы, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Последствия обстрела. Источник: Национальная полиция Украины.

Донецкая областная прокуратура сообщает, что на данный момент число погибших в результате утреннего нападения на рейсовые автобусы возросло до 30 человек. Раненых – 18.

Попадание в автобус. Источник: Национальная полиция Украины.

Россия, возможно, готовится к новым масштабным наступательным операциям в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Краматорска. Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз заявил, что дополнительная мобилизация в РФ, по его мнению, связана с подготовкой к штурму этих городов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 сентября российские войска нанесли серию ударов по Краматорску в Донецкой области, применив управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500. В результате обстрела пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, учебные заведения и инфраструктурные объекты.

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