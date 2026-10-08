Оккупанты обстреляли автобус в Краматорске: 30 человек погибли, 18 получили ранения. Фото
Последствия попадания в автобус.
Источник: Telegram-канал представителя Донецкой областной военной администрации.
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В Краматорске Донецкой области в результате российского удара по автобусу погибли 12 человек, ещё 13 получили ранения. Оккупанты применили бомбу УМПБ Д-30 СН.
Снаряд попал на одну из улиц города. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Речь идет не просто о статистике, а о людях, чьи жизни унесла российская армия, подчеркивают в ОГА.
Есть раненые.
Источник: Национальная полиция Украины.
Вадим Филашкин призвал жителей Донецкой области, которые до сих пор остаются в регионе, эвакуироваться в более безопасные области Украины.
Последствия преступления России.
Источник: Национальная полиция Украины.
По состоянию на 11:30 стало известно о 14 раненых в результате российского удара по Краматорску.
Есть пострадавшие.
Источник: Национальная полиция Украины.
Также повреждены два рейсовых автобуса и многоквартирный дом.
Атака РФ.
Источник: Национальная полиция Украины.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, парамедики, патрульные полицейские, спасатели ГСЧС и другие профильные службы, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Последствия обстрела.
Источник: Национальная полиция Украины.
Донецкая областная прокуратура сообщает, что на данный момент число погибших в результате утреннего нападения на рейсовые автобусы возросло до 30 человек. Раненых – 18.
Попадание в автобус.
Источник: Национальная полиция Украины.
Россия, возможно, готовится к новым масштабным наступательным операциям в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Краматорска. Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз заявил, что дополнительная мобилизация в РФ, по его мнению, связана с подготовкой к штурму этих городов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 сентября российские войска нанесли серию ударов по Краматорску в Донецкой области, применив управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500. В результате обстрела пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, учебные заведения и инфраструктурные объекты.
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