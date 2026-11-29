Оккупанты ударили по многоэтажке в Одессе: возник пожар, есть жертва

Пожар в пострадавшей многоэтажке в Одессе.

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Одессу. Под удар попал многоквартирный дом, там вспыхнул пожар.

Погибла женщина. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно об ударе врага по Одессе

В 02:22 ночи Лысак сообщил, что россияне атаковали Одессу, в результате атаки был поврежден жилой дом.

"В результате вражеского удара по жилой многоэтажке есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для помощи людям", – отмечал он менее чем через час, в 03:13.

В многоэтажке вспыхнул пожар

По состоянию на 04:26 было известно о жертве атаки: погибла пожилая одесситка.

Как рассказывал OBOZ.UA, также этой ночью россияне атаковали Запорожье КАБами. В областном центре повреждены многоэтажки и два учебных заведения.

Разрушен частный дом. Известно об одной жертве и двух пострадавших, среди которых – ребенок.