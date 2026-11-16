Оккупанты ударили по Балаклее в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие

В понедельник, 16 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо – пострадали.

Также повреждены почтовое отделение и автомобили. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке

О российском обстреле Балаклеи чиновник сообщил в 12:49.

"Оккупанты нанесли удар по Балаклее. Предварительно, один человек погиб. Еще четверо пострадали и получают медицинскую помощь", – написал он.

Из-за действий врага повреждены почтовое отделение, грузовик и три легковых автомобиля. На месте происшествия находятся все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий.

Сообщение. Источник: Скриншот

Напомним, 16 ноября российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Одесской области. Под атаку попала гражданская инфраструктура области. Пострадали два человека.

Также российские оккупанты дважды обстреляли Днепр. В результате атак погиб один человек, еще десять госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Россияне 16 ноября атаковали Запорожье и область. Под ударами захватчиков оказались объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 158 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 131 цель.