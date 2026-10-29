Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото
Оккупанты ударили по Чернигову.
Источник: Черниговская городская администрация
Днем 29 октября российская террористическая армия нанесла удары по Чернигову. Вследствие атаки по городу погибли два ребенка.
Целью врага стали объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Черниговской городской военной администрации.
Последствия террора
Информация об ударе по областному центру появилась около 12:00. Сначала городская власть сообщила об одном пострадавшем, но уже вскоре появились дополнительные трагические сведения о последствия обстрела.
По информации главы городской военной администрации, жертвами российской атаки стали двое мирных жителей. Еще 9 человек получили ранения. В администрации уточнили, что жертвами российской атаки стали две 15-летние девушки.
Также известно, что в Чернигове возник пожар в помещении магазина. По предварительной информации, путинская армия использовала реактивные дроны для удара по городу.
Оккупанты ударили по Чернигову.
Источник: Черниговская городская администрация
Оккупанты атаковали Чернигов.
Источник: Скриншот
Новость дополняется…