Оккупанты ударили по мосту через Днепр в Запорожье: среди пострадавших – сотрудники Красного Креста. Фото

В ночь на 6 октября страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. Удар пришелся по одному из мостов через Днепр, движение по нему сейчас временно перекрыто.

В результате российской атаки пострадали пять человек, среди которых двое – сотрудники Красного Креста. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно

О ударе по мосту через Днепр Семикин написал в 6:06. Он отметил, что движение по мосту перекрыто, и попросил учесть эти ограничения.

"Враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Вследствие атаки движение по мосту временно перекрыто. Прошу запорожцев учитывать ограничения движения и следить за официальной информацией", – отметил Семикин.

Начальник Запорожской ОГА также сообщил о двух пострадавших мужчинах в результате российской атаки, им 43 и 54 года. По словам Семикина, обоих пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как легкое.

Впоследствии число пострадавших в результате утренней вражеской атаки возросло до пяти человек. Стало известно, что с, среди них – женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина. Кроме того, еще двое мужчин 43 и 54 лет – это сотрудники Красного Креста, которые в это время ехали на работу.

"Еще двое пострадавших – мужчины 43 и 54 лет – сотрудники Красного Креста. Они как раз ехали на работу, когда российская атака застала их в пути. Медики оказывают всем необходимую помощь", – сообщил Семикин.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российские войска вечером 5 октября нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки пострадали два человека, в доме возник пожар.