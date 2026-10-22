Оккупанты ударили по рынку в Лозовой на Харьковщине: два человека погибли, 34 ранены

В четвер, 22 октября, российские оккупационные войска атаковали рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека.

Известно, что 17 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Последствия обстрела рынка в Лозовой. Источник: Харьковская ОВА.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь бригады экстренной медицинской помощи.

Последствия обстрела рынка в Лозовой. Источник: Харьковская ОВА.

На месте попадания также работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и правоохранители.

Последствия обстрела рынка в Лозовой. Источник: Харьковская ОВА.

В Лозовой погибли две женщины в возрасте 50 и 60 лет, еще 34 человека получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, спасательные работы продолжаются.

Последствия обстрела рынка в Лозовой. Источник: Харьковская ОВА.

Новость дополняется…

Российские войска продолжают атаки на критическую инфраструктуру Харьковской области. Очередной мишенью стал один из крупнейших железнодорожных узлов Украины – станция Лозовая, которая временно прекратила принимать поезда. Это может ухудшить военную, гуманитарную и эвакуационную логистику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. По предварительным данным, в результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения.