Оккупанты ударили по рынку в Лозовой на Харьковщине: два человека погибли, 34 ранены
Последствия российского обстрела.
Источник: Суспільне Харьков.
В четвер, 22 октября, российские оккупационные войска атаковали рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека.
Известно, что 17 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Последствия обстрела рынка в Лозовой.
Источник: Харьковская ОВА.
Пострадавшим оказывают необходимую помощь бригады экстренной медицинской помощи.
Последствия обстрела рынка в Лозовой.
Источник: Харьковская ОВА.
На месте попадания также работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и правоохранители.
Последствия обстрела рынка в Лозовой.
Источник: Харьковская ОВА.
В Лозовой погибли две женщины в возрасте 50 и 60 лет, еще 34 человека получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, спасательные работы продолжаются.
Последствия обстрела рынка в Лозовой.
Источник: Харьковская ОВА.
Новость дополняется…
Российские войска продолжают атаки на критическую инфраструктуру Харьковской области. Очередной мишенью стал один из крупнейших железнодорожных узлов Украины – станция Лозовая, которая временно прекратила принимать поезда. Это может ухудшить военную, гуманитарную и эвакуационную логистику.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. По предварительным данным, в результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения.