Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Днем в понедельник, 28 сентября, российская оккупационная армия атаковала центр Днепра. Удар пришелся по бизнес-центру, там возник пожар.

Известно о трех погибших и 18 пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Информацию о вражеской атаке чиновник опубликовал в 11:25.

"Враг нанес удар по центру Днепра. Возник пожар. Есть пострадавшие", – написал он.

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По данным волонтера Тимофея Кучера, враг нанес удар по торговому центру, внутри которого находились люди. Впоследствии он добавил, что "поступила первая информация о пострадавших".

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На место атаки уже направляются все экстренные службы. Также известно, что внутри бизнес-центра заблокированы люди.

Ворог атакував Дніпро

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу с помощью БПЛА типа "Герань-5".

Росіяни вдарили по бізнес-центру Источник: t.me/timofii_kucher

Росіяни вдарили по бізнес-центру Источник: t.me/timofii_kucher

По состоянию на 12:57 Ганжа сообщил о трех погибших в результате атаки врага.

"Трое человек погибли в результате атаки россиян на Днепр. По меньшей мере 12 получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Наслідки російської атаки

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, люди оказались заблокированными в здании бизнес-центра. Спасатели ГСЧС эвакуируют их с помощью крана.

Ворог атакував Дніпро

ДСНС евакуюють заблокованих... Развернуть

Ворог атакував Дніпро

2Спасибо сотрудникам экстренных служб, медикам, всем, кто помогает и поддерживает наших людей. Искренние соболезнования родным погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написал он.

ДСНС евакуюють заблокованих... Развернуть

Ворог атакував Дніпро

Ворог атакував Дніпро

ДСНС евакуюють заблокованих... Развернуть

По данным Telegram-канала "Опендатамедиа", под атакой РФ оказался и их офис.

"К счастью, среди команды жертв нет. На работе сервисов это не скажется – автоматизация и все системы работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ворог атакував Дніпро Источник: t.me/timofii_kucher

В 15:06 Ганжа проинформировал, что количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых – ребенок.

"Помощь медиков понадобилась 8-летней девочке. У нее контузия в результате вражеской атаки", – написал он.

Двум пострадавшим понадобилась госпитализация.

Серед постраждалих - дитина

Напомним, 28 сентября российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека. Также повреждено складское здание.

Как писал OBOZ.UA, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.