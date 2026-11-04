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Оккупанты ударили по складским помещениям в пригороде Одессы: произошел пожар, пострадал человек. Фото

Алексей Лютиков

Оккупанты ударили по складск...

Источник: Коллаж OBOZ.UA

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Утром 4 ноября российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Одесской области. В этот раз целью атаки стали складские помещения, пострадал один человек.

Вследствие обстрела возникли пожары. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, российские войска ударили по складским помещениям торгового назначения по изготовлению обуви в пригороде Одессы. Возникли пожары, уничтожены два автомобиля. По предварительным данным, один человек пострадал. На месте атаки продолжается ликвидация последствий.

На месте обстрела возник пожар.

Источник: Одесская ОВА

Последствия атаки.

Источник: Одесская ОВА

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