Оккупанты ударили по складским помещениям в пригороде Одессы: произошел пожар, пострадал человек. Фото
Оккупанты ударили по складск...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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Утром 4 ноября российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Одесской области. В этот раз целью атаки стали складские помещения, пострадал один человек.
Вследствие обстрела возникли пожары. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
Последствия террора
По информации ОВА, российские войска ударили по складским помещениям торгового назначения по изготовлению обуви в пригороде Одессы. Возникли пожары, уничтожены два автомобиля. По предварительным данным, один человек пострадал. На месте атаки продолжается ликвидация последствий.
На месте обстрела возник пожар.
Источник: Одесская ОВА
Последствия атаки.
Источник: Одесская ОВА
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